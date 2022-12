Declaran culpable de homicidio simple a joven que mató a ex pareja de su madre por VIF: Piden 5 años de prisión

Después de tres semanas de juicio oral, finalmente este martes se dio a conocer la sentencia de la justicia en relación al caso de Camilo Aliste, joven que le quitó la vida a Patricio Rodríguez, su padrastro y presunto agresor de su madre, quien era víctima de violencia intrafamiliar (VIF).

El proceso ha sido seguido por CHV Noticias, desde donde además de recoger las inquietudes de la familia en relación a la determinación que tendrían los tribunales respecto del futuro de Camilo, tomamos contacto con su abogado defensor, Marcelo Aceituno, a fin de conocer los detalles detrás del homicidio.

Pero más allá de los antecedentes recabados, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago ya dijo su última palabra: Determinó que Camilo es culpable del delito de homicidio simple, arriesgando hasta 5 años y 1 día de prisión, según confirmaron a CHV Noticias fuentes de la Defensoría Penal Pública.

La defensa, por su parte, solicitará que ésta se reduzca a 3 años y 1 día.

Antecedentes

Para recordar los hechos, nos remontamos a 2021, cuando este joven relató a CHV Noticias aquellos antecedentes que lo llevaron a este desenlace ocurrido en Maipú.

Según reveló en esa oportunidad, este presunto homicidio en contra de Patricio se configuró el 6 de octubre del mismo año, “cuando escuché los gritos de mi mamá”.

De acuerdo al relato que entregó la madre al abogado de su hijo, previo a la presunta golpiza fue forzada a ingresar al domicilio de su agresor.

Hasta allí llegó el joven, desencadenándose los hechos ya señalados, encontrándose inmediatamente con su padrastro en dicha morada que estaba a unos 30 metros de la vivienda de su abuela, donde él se encontraba inicialmente y de la cual salió con un cuchillo.

“Corrí de manera desesperada, si yo no alcanzaba a llegar, no iba a poder cargar con que a mi mamá me la mataran“, reconoció en ese entonces.

Al ver a Patricio en la puerta de entrada del domicilio, declaró el abogado defensor, Camilo pensó que su madre continuaba retenida adentro. En un forcejeo que terminó con golpes cruzados, su padrastro no lo habría dejado entrar, provocando este enfrentamiento que terminó con el fatal apuñalamiento.

Tal como reveló Camilo, su madre era víctima de violencia intrafamiliar por parte de este individuo y de acuerdo con el relato de su familia, se condice con las 19 denuncias interpuestas en contra de quien fue su padrastro durante todo este periodo.

“Mi mamá pasaba con la cara morada, no podía ni ir a dejarme al colegio”, agregó el joven en su relato.

Las penas que arriesgaba Camilo

Hay que recordar que este joven de 20 años, luego de entregarse a las autoridades, fue imputado por el delito de homicidio calificado con dos agravantes, quedando con arresto nocturno.

Sin embargo, con el pasar de la investigación, la Fiscalía Metropolitana Occidente consideró atenuantes y rebajó lo anterior a homicidio simple, dejándolo con arresto domiciliario total y luego nocturno.

En el caso de este juicio, Camilo arriesgaba penas de cárcel que podían ir desde los 10 años hasta su absolución, siendo esto último descartado por la reciente determinación del tribunal.

Aceituno especificó que desde el Ministerio Público, tras la reconstitución de escena, se solicitaba condenar al imputado por el delito de homicidio simple consumado, lo que se traduciría en 5 años y 1 día de pena de cárcel efectiva.

El panorama era diferente en la vereda de la familia de Patricio Rodríguez. Aceituno confirmó que familiares del fallecido presentaron una querella contra Camilo.

En ese marco judicial, solicitaban que el joven fuese declarado culpable de homicidio simple sin atenuantes, lo que podía conllevar a 10 años y 1 día de cárcel, sin derecho a beneficio tal como establece la ley.

Mientras que la defensa representada por Aceituno solicitaba la absolución de Camilo. Los argumentos para ello, precisó, se basaban en que “estamos planteando la legítima defensa para el caso que podamos demostrar la agresión que ocurrió en primera instancia (…) De lo contrario es una legítima defensa de pariente”.