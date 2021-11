Carolina Godoy nació en la comuna de Buin y vivió toda su vida ahí. Es la menor de siete hermanos y ahora está en un crítico momento, pese a tener solamente 22 años.

La joven padece obesidad mórbida y pesa 180 kilos. Además, tiene ansiedad, hipertensión y sufre recurrentemente ataques de pánico, patologías que no la han dejado vivir tranquila junto a su pareja y a su hija de cinco años.

Si bien aseguró haber intentado tratarse en más de una ocasión, ahora ella misma recurrió a CHV Noticias para solicitar ayuda, ya que afirma no contar con los recursos económicos para su objetivo: Realizarse una cirugía que puede llegar a costar $5 millones.

Consultada sobre los motivos que la tienen pidiendo ayuda, Carolina relata que “es por mi hija. Tengo una niña de 5 años y por el problema de peso que tengo no puedo trabajar. No puedo hacer muchas cosas y esto no me permite vivir una vida normal”.

La vida nunca ha sido fácil para la joven, ya que cuando tenía 11 años perdió a su madre y poco tiempo después falleció su papá. Ambas situaciones la afectaron gravemente y provocó que comenzará a subir de peso y a tener depresión.

“Desde que pasó todo esto se me cayó el mundo encima. Antes murió el hijo de mi hermana y todo eso me afectó demasiado. Estoy con una depresión y tomando pastillas hace dos años. Tomo Sertralina”, describe.

Por si fuera poco, admite que tras el deceso de su mamá dejó el colegio, llegando solamente hasta quinto básico. Únicamente estaba en una pieza llorando día y noche. Debido a esto, comenzó a refugiarse en la comida.

“Traté de bajar de peso cuando sabía que estaba mal, pero recaí de nuevo. Volví a subir y me vino la depresión y la pena. Desde hace harto me di cuenta de que necesito un cambio, pero lo he tratado por mí misma y no pude. Ahora, que sé que estoy al límite, acudo a ustedes porque el miedo a morir que tengo es grande”, enfatiza.

Tratamientos anteriores

En la entrevista, Carolina aclara que hace algún tiempo estuvo tratándose con una nutricionista y también con un psicólogo, pero que dejó ambas consultas porque “no resultaron como yo quería”.

“Con el psicólogo lloraba mucho. Me hacía acordarme del pasado y eso me afecta demasiado, especialmente de mi familia porque no somos unidos. Desde la muerte de mis padres toda la familia se separó”, agrega.

En cuanto al nutricionista, recalca que “me dijeron que tenía que bajar de peso por mi propio esfuerzo. Estuve un año tratando y no pude, quizás fue por los problemas que tenía. Tampoco me nacía salir a la calle a caminar porque me da vergüenza que me miren o que piensen cosas”.

A pesar de todas las dificultades que ha vivido a su corta edad, no se da por vencida y quiere retomar el rumbo. Sus objetivos son tratarse, ser independiente y terminar su enseñanza básica y media. Incluso, no descarta estudiar una carrera en la educación superior más adelante.

“Mi corazón se acelera cuando camino solamente un poco”, recalcando que también tiene dolores en la cintura y pies cuando se pone a hacer cosas en la casa, razón por la que no puede salir a trabajar.

En el intertanto, se mantiene económicamente gracias a su pareja y también al aporte que le hacen algunos familiares, especialmente su hermano Patricio. “Si no tengo algo me lo dan, pero mi idea no es depender de alguien. Quiero ser independiente por eso necesito ayuda para salir de esto”.

Recomendaciones

Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, un 34,4% de la población en Chile padece obesidad. Sin embargo, Carolina integra el preocupante 3,2% que tiene obesidad mórbida, es decir, está en el rango más extremo y su salud se encuentra seriamente comprometida.

Patricia Torres, nutricionista y especialista en obesidad de la Clínica Vespucio, entidad que trata a este tipo de pacientes, recalca que el camino es muy complejo y que esta enfermedad puede traer consigo otras patologías, como diabetes e hipertensión. Debido a lo anterior, la primera recomendación es acudir a un médico general para realizarse los exámenes correspondientes.

Luego, explica que hay dos caminos: El de la nutrición y la cirugía bariátrica. Este último, explica la profesional, es “rápido, pero difícil porque cambiamos nuestros estilos de vida obligatoriamente. No es milagroso si no seguimos las indicaciones de todas las personas que correspondan”.

“No es que un paciente diga que se quiere hacer ahora una cirugía y se la hacemos. Debe pasar un proceso de autorización en que vea especialistas, psicólogos y el mismo médico espera todos esos informes para dar el pase. No es que cualquier persona diga que se quiere operar y mañana lo hacemos”, añade.

En ese sentido, la nutricionista dice que tiene que haber un proceso de acompañamiento de parte de la familia, ya que la obesidad es un factor de riesgo que disminuye la probabilidad de vida en el futuro.

Municipalidad de Buin se compromete a ayudar

CHV Noticias se contactó con la Municipalidad de Buin y dio a conocer el caso al alcalde de la comuna, Miguel Araya, quien se comprometió a ayudar a Carolina con su enfermedad.

El Cesfam Alto Jahuel cuenta con especialistas en nutrición y trató en su momento a la joven. Ahora, pidieron que sean constantes los controles con el objetivo de que puedan derivarla a un especialista que finalmente le realice la cirugía.

En todo caso, el Servicio de Salud local tomará contacto con la joven de 22 años para asistirla momentáneamente.

Ella se mostró muy agradecida, aunque afirmó que no ha podido ser constante en asistir al consultorio porque no puede tomar transporte público y debe pagar todos los pasajes del colectivo de ida y vuelta, por lo que termina gastando muchos recursos. Sin embargo, manifestó que “yo estoy dispuesta a todo”.

“Esto lo hago por mí hija. Mi mayor miedo es morir, ya sea de un infarto o de cualquier cosa y que me hija quede sola. Tengo demasiado peso en mi cuerpo, me cuesta respirar porque soy asmática y pienso que un día quizás no voy a despertar”.