Andriees Hunter, de 23 años es un joven nacido y criado en la comuna de Ñuñoa, que desde muy pequeño comenzó a trabajar para poder aportar en su casa. Según relató a CHV Noticias, “yo partí trabajando a los 12 años porque mi mamá no tiene un trabajo muy bien remunerado”.

Hunter señaló que debido a la situación económica precaria en la que vivían, “a mí no me gustaba molestarla, ni complicarla, ni que ella se sintiera afligida como madre porque nos faltaban cosas a mí y a mi hermano”, detallado que “tomé la iniciativa de ponerme a trabajar lavaba autos, vendía bolsos y a veces trabajaba en algunos almacenes cuando fui creciendo. En marzo 2020 me puse a trabajar en Uber, pero en noviembre me colisionaron y me quedé sin auto“.

La gran idea

Al tiempo sin poder generar ingresos, Andriees se iluminó a raíz de algunos sorteos que vio para un Cyber Day e ideó un sorteo propio, con buenos premios y que le podrían brindar la oportunidad de juntar un alto monto.

Con respecto al sorteo que organizó, el joven explicó que “nació la idea del concurso y la motivación es para poder comprar un techo para mi madre, que por su edad, ya no lo tuvo. Entonces mi idea es que pueda tener una vejez en lo que me alcance para dar el pie para una propiedad”.

El oriundo de Ñuñoa aseguró que en pocos meses, la iniciativa ya ha tenido una participación notable y una buena recepción por parte de la gente en las redes sociales. Sin embargo, aún le falta camino por recorrer. “Estoy ofreciendo una buena cantidad de premios“, dijo.

El Sorteo

El valor del ticket es de $5.000 pesos y se podrá adquirir mediante Mercado Pago; hay 23 premios diferentes a repartir. Para quien consiga el primer lugar, se llevará un auto Volkswagen Gol 2021, mientras que el segundo se llevará un millon de pesos; el tercero $500 mil.

Puedes conocer las bases y más detalles sobre el sorteo entrando aquí.