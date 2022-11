“Vulneraron sus derechos por años”: Familia de joven que mató a ex pareja de su madre por VIF pide justicia

Este 28 de noviembre, en el Centro de Justicia de Santiago, se llevará a cabo el juicio oral en contra de Camilo, un joven acusado por asesinar a Patricio Rodríguez, ex pareja de su madre y quien es acusado de haberla violentado por más de diez años.

Un suceso de violencia intrafamiliar que culminó con un homicidio que se remonta a septiembre de 2021, aunque la familia del imputado bien sabe que esto viene de mucho antes.

Golpes y amenazas por parte del fallecido que fueron denunciadas en siete ocasiones ante la policía, pero que no obtuvo resultados definitivos hasta que la “justicia” llegó por cuenta propia de la mano de este joven, quien cansado de ver sufrir a su madre, puso fin a una década de dolor.

Antecedentes del caso

El sujeto fallecido, tal como se mencionó, tenía más de siete denuncias en su contra que fueron interpuestas por la víctima, quien años antes de este desenlace fatal decidió terminar con la relación.

Sin embargo, pese a esta ruptura, ella siguió recibiendo el acoso de este sujeto que poseía diversos antecedentes penales.

Respecto del día de los hechos, Camilo había declarado anteriormente que “cuando escuché los gritos de mi mamá me asusté, me dio rabia no poder ayudarla. Corrí de manera desesperada, si yo no alcanzaba a llegar, no iba a poder cargar con que a mi mamá me la mataran“.

“Mi mamá pasaba con la cara morada, no podía ni ir a dejarme al colegio”, agregó en ese entonces.

“Es triste la manera en que terminó esto”

El tío de Camilo, Daniel Ávalos, conversó con CHV Noticias acerca del proceso que están viviendo como familia ad portas del juicio. “Estamos muy nerviosos, mal en realidad, porque (Camilo) tiene 20 años, una vida por vivir. Es triste la manera en que terminó esto“, dijo.

“Sería triste que después que se vulneraron los derechos de mi sobrino durante tantos años, él tenga que ir a la cárcel“, agregó.

Respecto al estado del joven, comentó que se encuentra trabajando en una empresa logística desde que le dieron reclusión domiciliara nocturna en enero de este año, pero aseguró que aún no se puede olvidar del violento hecho por el que tuvo que pasar.

“No ha tenido ayuda psicológica afuera de lo que hemos podido hacer como familia. Él vivió violencia intrafamiliar desde niño con Patricio” explicó. “Psicológicamente no está bien. Tiene ese miedo de ir a la cárcel, está intranquilo, pero tratando de rehacer su vida” continuó.

En cuanto a los constantes episodios de violencia que sufrió su hermana, expuso que él fue testigo de varios y que muchas veces tuvo que echarlo de la casa.

“Una vez, vivíamos en un departamento y habían accesos que colindaban con la pieza de mi hermana. Entró con un cuchillo o punzón y trató de darle estocadas para pegarle, porque en ese momento se encontraba con otra pareja”, declaró.

“Fueron hartos hechos de violencia, muchos y nosotros como familia no estábamos acostumbrados”, cerró.