“Dejé todo por el sueño de mi hermano”: Organizan bingo para tenista de 16 años que busca su primera gira internacional

Lo dejé todo para cumplir los sueños de mi hermano. Aquella frase, bien podría resumir la noble historia de hermandad entre Julián y Gaspar Valenzuela, dos aficionados del tenis que, a punta de esfuerzo, buscan llegar al profesionalismo desde Quillón, Región de Ñuble.

Para hacerlo, han debido enfrentar una serie de sacrificios que el deporte bien sabe recompensar cuando el talento es el que justifica los medios. Y así parece ser el caso del primero, un adolescente de 16 años que apunta a su primera gira internacional pero que no cuenta con los recursos para llevarla a cabo.

Amparado por su familia y, en especial, por su entrenador que es su propio hermano, los jóvenes persiguen recorrer el contiente para alcanzar nuevos desafios y, para ello, se encuentran organizando un Bingo que se realizará este sábado en la comuna de Lo Espejo.

“Con lo poco que tiene, está logrando harto”, dice Gaspar sobre su alumno que, en estos momentos, está en la posición número 6 en la Categoría de 16 años a nivel nacional. “Y en Latinoamérica es 106”, detalló a CHV Noticias.

“Arriesgué todo por el cabro chico”

Gaspar Valenzuela es el nombre del deportista que desde hace más de ocho años prepara a Julián en el pedregoso camino del tenis y que, a pesar de las tentaciones, no ha renunciado al objetivo de llevarlo al profesionalismo.

Según cuenta, comenzó a entrenar a sus dos hermanos desde pequeños, razón por la cual los tres se consideran tenistas. “Partimos trabajando de chicos, todo súper autogestionado y financiado por la familia”.

Con el comienzo de la pandemia, debió interrumpir de manera abrupta las sesiones tras obtener un trabajo estable como entrenador en la capital. Así, se instaló en Santiago mientras el pequeño se quedó en Ñuble.

Sin embargo, la sangre pesa y el destino tuvo otros planes para lo que sería su estadía en la Región Metropolitana. “En un minuto, Julián me pidió que me devolviera para que lo entrenara. Lo pensé… y dejé mi trabajo, mi departamento, mi polola y me fui. Arriesgué todo para ver si el cabro chico tenía pasta”, expresó.





“Es bueno… pero tiene que salir del país”

En el comienzo de esta relación un tanto más seria con el deporte, Valenzuela confiesa lo complicado que fue en un principio. “Le fue horrible, perdía todo, no ganaba y estaba vuelto loco porque dejé todo botado”.

Así, explica que “después de harta pega, trabajando y mejorando la metodología de trabajo”, su hermano comenzó a tener buenos resultados, partiendo en el puesto 80 del ranking juvenil hasta alcanzar el número 9.

“Se pegó una escalada grande. La mayoría de los jugadores que están en el Top 20 compiten en una academia y con entrenadores con experiencia. En este caso, Julián no está en una academia y su entrenador soy yo“, señaló.

“Entre los dos estuvimos trabajando y logramos eso”, recalca. Por lo mismo y, para seguir avanzando en su carrera, buscan realizar su anhelada primera gira internacional a Brasil, Argentina y Paraguay.





Así puedes colaborar con los hermanos Valenzuela

En la actualidad, Julián se encuentra becado en el Club Deportivo Universidad Católica y cursa Segundo Medio, también becado, en el Colegio de Deportistas de Alto Rendimiento (CDAR).

También revela que el ex tenista 36 del mundo, Pedro Rebolledo, se acercó a ellos y les ofreció ser su entrenador. “Le contamos nuestra historia y le gustó. Salimos del sur, llegamos a la ciudad y empezamos a venir cada dos semanas”.

Por lo mismo, dejaron el sur de Chile y ahora viven en la casa de sus abuelos en Lo Espejo. “Siempre hemos estado tratando de conseguir pequeños objetivos y, en base a esos pequeños objetivos, es que hemos ido avanzando“, puntualiza el entrenador.

Gaspar, a modo de cierre, defiende el imparable dúo que han formado y deja entrever que lo suyo está recién comenzando. “Julián ha tenido muy buenos resultados pero necesita salir del país. Pasamos de entrenar en unas canchas horribles a estar acá. Con lo poco que tiene está haciendo harto“, concluye.

Acá puedes hacer un aporte voluntario:

Nombre: Julian Valenzuela

Julian Valenzuela RUT: 22.510.594-4

22.510.594-4 Banco: Banco Estado

Banco Estado Cuenta: Cuenta RUT

Cuenta RUT Mail: julian.valenzuela.m@gmail.com

Acá puedes encontrar información sobre el Bingo: