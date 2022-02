Lo único que quería Emilia para Navidad era un cachorro que la acompañara en el encierro y le alivianara la fibrosis quística que padece. A pesar de las gestiones de su familia, la mascota que deseaba nunca llegó.

A través de una denuncia recibida por nuestro CazaNoticias, la madre de Emilia, Carolina Reyes, acusó ser estafada por el Criadero La Granja Canina, un supuesto de criadero de perros ubicado en la Región del Maule.

La persona que atendió a la denunciante le solicitó transferir $150.000 pesos para reservar un cachorro Basset Hound. Cuando llegaron a retirar a la mascota se dieron cuenta que el criadero no existía. En la actualidad, la aparente empresa sigue funcionando.

Lee También: “Falta de criterio”: Conductor transportó a más de 120 km/hr a perro sin arnés en el pick up de su camioneta

Emilia es una niña de ocho años que padece fibrosis quística e inmunodeficiencia desde su nacimiento. Debido a su frágil estado de salud, tiene la estricta indicación médica de no salir fuera de su hogar.

Frente a este encierro, su doctor le permitió tener un cachorro con el que pudiese sentirse más acompañada.

Emilia quería un Basset Hound: un perro mediano de orejas largas y ojos caídos. Rápidamente, sus padres comenzaron la búsqueda de criaderos que ofrecieran esta raza.

La familia de Emilia vive en Concepción. Carolina y su marido consultaron en diferentes criaderos, pero la gran mayoría están ubicados en Santiago, lo que por motivos de distancia dificultaba la transacción.

En los últimos días de noviembre, la madre de Emilia contactó a través de Facebook al Criadero La Granja Canina. Este les quedaba mucho más cerca y afirmaron que contaban con el cachorro que tanto deseaba la niña.

Ángel Díaz, aparente veterinario perteneciente al criadero, envió un video del perro e información con los detalles de la futura mascota de Emilia. “Registro en el Kennel Club, chipeado, certificado médico y vacunas al día”, decía el mensaje que recibió la madre de Emilia.

En ningún momento Carolina presintió que algo andaba mal.

El viaje al “criadero”

A pocas semanas de Navidad, Carolina acordó ir junto a su hija a buscar al cachorro. Desde el criadero aceptaron y le indicaron la dirección donde supuestamente estaría su nueva mascota.

“Puedes visitarnos programando cita previa, séptima región Talca, estamos ubicados en Maule k-620 518 / Nogales de Maule”, puede leerse en el mensaje. Si uno revisa en Google Maps, la ubicación entregada por el criadero responde a una casa en la mitad de campo abierto.

De igual forma, la familia decidió viajar desde Concepción hasta el lugar. “Queríamos viajar con mi hija, como ella no puede salir, para aprovechar de pasear”, cuenta Carolina.

Apenas llegaron se dieron cuenta de que el criadero realmente no existía.

“En una oficina de Carabineros cercana al lugar me dijeron que me habían estafado. Mi hija lloraba y comenzó a afiebrarse, se vino todo el camino llorando. Yo le hablaba y no me respondió durante todo el camino”, relató la madre de Emilia.

Tres días después de la experiencia, la niña fue internada en el Hospital Regional de Concepción debido a una descompensación provocada por los efectos de la tristeza que le causó no haber conseguido a su mascota.

“Lloraba todos los días, no quería comer, no quería levantarse, solo lloraba, no quería nada. Tuvimos que botar la camita del cachorro porque ella ya no quería un perro”, relata Carolina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por criadero la granja (@criaderolagranjacanina)

Independiente del gasto que significó la estafa, lo que más le dolía a Carolina era ver la tristeza de su hija. A raíz de la impotencia, comenzó a comentar las publicaciones del “criadero” en Facebook: todos los comentarios fueron eliminados rápidamente.

Tras publicar la experiencia en su perfil de la misma red social, se enteró que otras nueve personas también fueron embaucadas por el Criadero La Granja Canina.

Justicia para las familias

Según Fernanda García, Abogada de la ONG Defensa y Derecho Animal, el Criadero La Granja Canina podría recibir una querella por estafa, pero lamentablemente el costo del litigio podría ser superior a el monto transferido por la familia de Emilia.

“Una acción penal podría ser viable, pero lo más recomendable es que se unan para que así valga la pena debido al costo de los abogados”, señala García.

Carolina presentó una denuncia ante Carabineros, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta.

Marcelo Lemos, Secretario General del Kennel Club, única organización en Chile autorizada para certificar perros de raza, señala que desde el inicio de la pandemia este tipo de delitos ha aumentado exponencialmente.

Lee También: Indignación en España: Sacrificarán a más de 30 cachorros luego de experimentar con ellos

“Fue increíble la cantidad de gente que venía o llamaba preguntando por casos similares al de Carolina. Depositas la mitad del monto acordado, te confías y después nunca te contestan”, cuenta Lemos.

Además, el criadero en cuestión oferta a sus cachorros señalando que cuentan con el registro del Kennel Club, única organización en Chile certificada para registrar perros de raza.

Luego de corroborar esta información, CHV Noticias constató que el criadero no existe en el registro del club.

Final feliz

A pesar del impacto tanto emocional como económico que tuvo este episodio, una usuaria de Facebook logró salvar la navidad de Emilia.

Luego de leer la publicación que había posteado en su perfil, una criadora de perros salchicha contactó a la madre de Emilia a través de la red social.

Ella empatizó con la situación de Emilia, por lo que les ofreció un cachorro a $50.000 pesos, un tercio de lo que pagaron anteriormente. Durante la mañana del 24 de diciembre, Carolina fue a buscar a su nueva mascota a Los Ángeles.

Pese a que esta experiencia ya es parte del pasado para la familia, este “criadero” sigue en funcionamiento y usuarios les siguen contactando a través de sus redes sociales.

Hasta el cierre de esta publicación y pese a las consultas realizadas por CHV Noticias, el Criadero La Granja Canina no ha entregado declaraciones en respuesta a las denuncias.