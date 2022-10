Locatario de Barrio Meiggs denuncia que volvieron los toldos azules: “Jamás se fueron, el desalojo fue un día”

Durante meses, la presencia de los llamados “toldos azules” en Barrio Meiggs fue un problema para los locatarios establecidos en ese lugar. Ahora, uno de ellos aseguró que “jamás se fueron”.

Cabe recordar que en mayo pasado se realizó un operativo para retirarlos y así acabar con las también denominadas “mafias” que acaparaban los lugares, sin ningún tipo de permiso y cobrando altas sumas de dinero por “arrendarlos”.

En ese sentido, en conversación con CHV Noticias, un locatario del sector comercial, quien pidió resguardar su identidad por miedo a represalias, aseguró que los famosos toldos azules “jamás se fueron, el desalojo fue solo un día”.

Según se puede ver en un video grabado durante la mañana de este lunes, el que fue registrado por un amigo del denunciante que lo envió a nuestro Cazanoticias, varios de estos puestos ocupan las calles, dejando un pequeño espacio para el tránsito de los autos.

El denunciante, quien tiene algunos toldos azules “instalados en la puerta de mi local”, afirma que “se ponen todos los días desde las 9:30 horas” y a las 16:00 horas “ya está intransitable”.

“En un principio sacaron los toldos, pero se instalan igual, todos los días, ya pasó un par de semanas y comenzaron los toldos otra vez”, dice el locatario y detalla que están en el sector de San Alfonso, desde calle Sazié hasta Claudio Gay. “Se instalan full desde las 10 am hasta las 16 o 17 pm”, explica.

Consultado sobre la intervención de las autoridades en el sector para sacar y terminar con los toldos azules, el comerciante indica que “lo que desocuparon un tiempo fueron los que estaban instalados desde la Alameda, la primera calle, de San Alfonso y Bascuñán”.

Finalmente, sobre si alguna vez ha tenido algún problemas con las personas que trabajan en los toldos, el hombre comenta que “directamente no, porque no les digo nada, es más me saludan en la mañana. Sin embargo, no puedo cargar mi furgón, muchos proveedores no te despachan, tenemos que funcionar con yeguas y estacionar a cuadras de nuestro local”.

“Es bastante caótico, no dejan espacio para circular, y los asaltos son cosas de todos los días. (…) Es mejor estar en buen plan con ellos y pedir permiso para pasar a que me quemen un día el local”, dice.

La versión de la municipalidad de Santiago

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicó que la intervención que han realizado en Barrio Meiggs “ha permitido recuperar un espacio público para la ciudadanía, con un riguroso trabajo tanto de nuestro municipio como también de Carabineros y otras instituciones como la PDI”.

En esa línea, aseguró que “gracias a ese trabajo se ha logrado detener a más de 200 personas y se ha generado una reducción de un 93% en los delitos de alta connotación pública”. “También se pudo recuperar el acceso al Cesfam número 5 que tanto problema generaba”, continuó.

Hassler también comentó que pudieron “recuperar el acceso al transporte público a la calle Bascuñán Guerrero” y recalcó que “sabemos que es fundamental redoblar los esfuerzos y es lo que hemos hablado también con la delegación presidencial, para que podamos continuar con un espacio que sea cada día más tranquilo para la ciudadanía”.

“No vamos a soltar el Barrio Meiggs ni ninguno de los 26 barrios de la comuna de Santiago”, cerró la jefa comunal.

Carabineros continúa los controles

Desde Carabineros informaron este martes que continúan los operativos nocturnos en el sector del Barrio Meiggs, los que tienen como objetivo evitar que los comerciantes irregulares se instalen en la zona.

“Durante la madrugada hemos finalizado nuevamente una intervención en San Alfonso, Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana, retirando una serie de estructuras metálicas, de madera, cajas, barreras y basura, para poder mantener despejado el sector”, precisaron.

Revisa el video a continuación: