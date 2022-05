Los ojos de Jossefa: Familia de Antofagasta lucha “contra el tiempo” para costear millonaria cirugía para su hija

Andrea Ramírez (27) y Michael Zambra (34) son padres de Isidora (5) y Jossefa (1). Juntos conforman un núcleo familiar que desde hace más de un año atraviesa por un complejo proceso debido a la enfermedad que afecta a la menor del clan.

Pocos días después de su nacimiento, Jossefa, de sólo 1 año y cuatro meses de vida, fue diagnosticada con entropión, patología que consiste en la inversión de un borde de los párpados, lo cual provoca que sus pestañas se rocen contra sus globos oculares.

En conversación con CHV Noticias, la madre de la pequeña se refirió a esta situación, indicando que “para nosotros ha sido difícil”, sin embargo valora que “Josefa ha sido una bendición en nuestras vidas, porque llegó después de muchas cosas”.

Andrea cuenta que tuvo un embarazo complejo, donde incluso se contagió de COVID-19 en medio del periodo de gestación, por lo cual su hija nació prematura. “Al mes de vida, nos dimos cuenta que venía con una enfermedad congénita que es poco común, casi siempre da a los abuelitos, pero en este caso le dio a ella al nacer”, detalla sobre la enfermedad.

Asimismo, sostiene que desde que la niña comenzó a abrir sus ojos, las infecciones fueron cada vez más recurrentes producto del lagrimeo constante. “Empezamos a aplicar antibióticos recetados por la pediatra. Después fui a una oftalmóloga en Antofagasta y le recetaron Acrylarm, que es como un gel para que no se le fuera resecando cada vez que le rosaban esas pestañas”, explica.

Luego de una fallida consulta médica en La Serena, la que no se pudo realizar por problemas personales del doctor, la familia de Jossefa comenzó a buscar otras maneras para ir en su ayuda. “Una oftalmóloga me dijo que no había daño ocular y que, en caso de que se le empezaran a endurecer las pestañas y eso provocara una fisura en el globo ocular, ahí ya es un problema”, relata la madre, quien desde ese momento agudizó la angustia que vive por esta situación.

“Ahí me desesperé, porque no puedo esperar eso. Ella recurrentemente comenzó a tener varias infecciones, justo llegó el periodo de primavera-verano y con el aire y la playa no la podía sacar. Si la sacaba a pasear, lloraba mucho y al otro día se le tapaba todo el ojo con materia“, señala.

Costosa operación

Cuando notaron que la condición de Jossefa “ya no era normal”, buscaron una atención de manera particular en Santiago, específicamente en la Clínica Las Condes. “El doctor la vio y diagnosticó que ya se le habían obstruido los lagrimales, entonces tiene que someterse a una cirugía que se realizaría a través de la nariz (…) No es una cirugía de vida o muerte, pero también compromete la vista, entonces la confianza que debemos tener como papás debe ser grande”.

“Le dije al doctor que ‘lo único que quiero es darle una mejor vida a mi hija‘. Si bien ahora no tiene daño ocular, no puedo esperar que empiece a fallarle su vista y el daño puede ser irreversible. Le expliqué todo esto y me mandó el presupuesto, y ahí empezó otra tormenta”, explicó Andrea.

La operación que hace referencia la madre es Dacriocistorrinostomía endoscópica. Según un estudio de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, este procedimiento consiste en el “tratamiento quirúrgico de elección para la obstrucción nasolacrimalsacular o postsacular. En general se presenta con epífora crónica, dacriocistitis y conjuntivitis recurrente, como consecuencia de una inflamación aguda o crónica de la vía lacrimal, traumatismos, neoplasias y malformaciones congénitas”.

La cirugía tiene un costo de $3,7 millones, monto que es imposible de pagar para esta familia antofagastina. “El doctor me dice que tengo hasta los 18 meses de mi hija para poder operarla y su postoperatorio duraría alrededor de cuatro a siete días, ya que pasando ese tiempo, ella quedaría con unas sondas Masterka por la vía lagrimal. Entonces, estoy contra el tiempo para juntar esa plata”.

“Mi familia está tratando de hacer algo para juntar esta plata, porque a eso debo sumarle la estadía, los pasajes y gastos extras, es plata que no tengo. Con mi esposo fuimos a los bancos y no le dan crédito. Jamás nos habríamos molestado en pedir ayuda solidaria, pero más endeudada de lo que ya estamos no puedo. No tener los recursos es lo que más nos desespera como papás, porque duele hacer un afiche y poner ‘Lucatón para mi hija’“, manifiesta.

Lucatón solidaria

La familia de Jossefa está organizando una “lucatón solidaria”, que busca reunir fondos para costear la operación que necesita la pequeña. Por esa razón, actualmente tienen una cuenta a disposición para recibir aportes voluntarios.

Datos para depósitos:

Nombre: Andrea Ramírez

RUT: 19.101413-8

Banco: BancoEstado / CuentaRut

Número de cuenta: 02565604751