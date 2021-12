A 14 kilómetros de Monte Patria, Región de Coquimbo, se encuentra la localidad de Tulahuén, caracterizada por sus zonas montañosas y altas temperaturas durante el verano. En este sector vive Rosa Valderrama (48), quien hace tres años se encuentra en silla de ruedas luego que sufriera la amputación de una de sus piernas producto del avance de una diabetes.

Donde vive, no cuenta con suministro eléctrico ni agua potable, supliendo estas carencias por la visita esporádica de un camión aljibe del municipio de Monte Patria y un panel solar ubicado en la casa de material ligero.

En el 2019, la pérdida de una de sus extremidades cambió por completo su rutina, especialmente, la atención a su hijo de 27 años, quien presenta una discapacidad desde los tres meses de vida.

“Cambió totalmente mi vida, porque yo hacía mis cosas y ayudaba a mi niño. Lo llevaba a controles como podía. Antes cocinaba a leña, pero ahora a puro gas no más. Cuando tengo que hacer un trámite, mi marido es el que me ayuda y otras personas de buena voluntad”, cuenta emocionada en entrevista con CHV Noticias.

Rosa dice que, desde que su hijo era un niño, ha recurrido a distintas instituciones para gestionar su atención. “Una vez me dijeron que lo iban a tratar en Coquimbo. Me presenté con el director del hospital. Muy contenta, me citó varias veces el doctor Alejandro Pinto, quien le hizo hartos exámenes para operarlo (…) Pero nunca me llamaron”, señala.

Según explica la mujer, pasaron siete años de la conversación con el director del hospital y recién en agosto de este año la llamaron para decirle que hay una posibilidad para operarlo. “Imagínese tantos años de espera y ahora me llamaron. Incluso tenía una hora para el 14 de diciembre y me la cambiaron para el 22 de este mes”.

“Tengo que llevarlo y ya no soy la misma de antes. Ahora estoy en una silla de ruedas, me amputaron mi pierna. He sufrido mucho, he pedido mucha ayuda. En la municipalidad me tramitan y me tramitan, y no pasa nada”, agrega.

Clama por dignidad

“Lo único que pido es que me coloquen la luz. Sufro mucho para el invierno, ya que se me corta porque son paneles solares y la batería es muy baja, no alcanza para un refrigerador. Me regalaron un refrigerador, pero lo pongo un ratito no más porque el congelador está malo, lo conecto y después lo corto para tener mi insulina”, relata Rosa.

La falta de servicios básicos como electricidad y agua potable es uno más de los problemas que tiene esta mujer de 48 años. Esto, porque a pesar de haber sufrido una amputación hace tres años, aún no tiene una pierna ortopédica que le ayude a sobrellevar su vida con mayor tranquilidad.

Para poder acercarse a una vida un poco más normal, su marido, quien además le ayuda a realizar trámites en Monte Patria y Ovalle, fabricó una prótesis de manera artesanal. “Me hizo una pierna con palitos de álamo y eso me hace andar un poquito, pero para doblar el pie, me falta una cosa que me quede más apretada. No me paro ni siquiera un ratito porque pierdo la sensibilidad”, detalla.

“Ya no sé qué hacer, he tocado tantas puertas (…) Ha sido muy difícil todo en mi vida. Me siento tan enferma, porque pienso y pienso, y no recibo apoyo ni ayuda de nadie. Yo tengo una sola hermana y ella viene a hacerme aseo, pero fuera de ella no hay más”, dice la afectada, quien asegura haber recurrido al municipio de Monte Patria en más de una ocasión para solicitar ayuda.

En conversación con CHV Noticias, Sixto Vergara Valderrama, hijo de la mujer afectada, cuenta que tiene “pena, rabia e impotencia” al ver la situación de su familia. “Es un sufrimiento de toda una vida”, subraya.

“Primero, a mi hermano le dio como a los tres meses meningitis y bronconeumonía, y quedó en silla de ruedas. Ahora a mi mamá le cortaron la pierna por la diabetes. Llevamos años luchando“, señala Vergara. quien cuenta que ha tratado de ayudar a su madre con sus recursos.

“Yo tengo mi hijo, quien también está enfermo y necesitamos comprar un remedio que vale como $1.4 millones. Igual de repente trato de ayudar a mis papás con lo que puedo“, agregó.

Asimismo, relata que su padre debe subir a su hermano a una burra para poder trasladarlo desde el cerro en el que viven: “Es un sacrificio muy grande, hay que estar en ese lomo. Mi papá vive de los animales, tiene como 25 cabras, y de la pensión de mi mamá, que son como $100 mil y tanto”.

Qué dicen desde el municipio

Rosa Valderrama afirma que más de una vez ha recurrido a la Municipalidad de Monte Patria, tanto en la administración de Camilo Ossandón, como en el actual periodo de Cristián Herrera, para gestionar el suministro eléctrico en su casa.

Hace unos días, Levantemos Chile, en colaboración con el departamento social del municipio, se contactó con la familia de Valderrama para ofrecerle la instalación de una mediagua. Sin embargo, la mujer rechazó esta ayuda porque no servía para sus necesidades.

“No me va a servir, porque yo no tengo baño (…) Yo me baño afuera y ahora tengo un dolor muy fuerte en la espalda, me imagino que por el aire. Me viene a dejar agua la municipalidad y nunca he tenido una casa”, aclaró la afectada.

En este sentido, el alcalde Cristián Herrera señaló a CHV Noticias que “estamos al tanto de la situación que vive doña Rosa Valderrama, que es una situación dramática en términos de que está en situación de discapacidad ella y su hijo”.

“Parte de nuestros objetivos desde que asumimos el municipio en junio, es poder resolver los problemas de derechos básicos de las familias. Al igual que la señora Rosa, tenemos muchas familias en distintos sectores de la comuna, quienes por dispersión geográfica que no tienen luz eléctrica”, aclaró.

El jefe comunal afirmó que están pensando en formular “proyectos de extensión de redes y donde no podamos extenderlo, poder generar proyectos de ayuda fotovoltaica. No sólo no tienen luz, al igual que la señora Rosa, no tienen agua y nosotros tenemos que ir repartiendo en camiones aljibes”.

Por otra parte, aseguró que desde el municipio han “generado algunos nexos” con la familia afectada para “mejorar sus condiciones de habitabilidad con la Fundación Techo para Chile”.

“Sabemos que el problema es el de la luz eléctrica y diría que es fundamental. Ella se encuentra viviendo muy lejos del último poste que tiene tendido eléctrico, entonces estamos analizado con nuestro equipo alguna alternativa distinta”, agregó la autoridad.