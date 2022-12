“Como si se la hubiese tragado la tierra”: El desesperado llamado de madre haitiana tras desaparición de su hija

A comienzos de 2017, Marie Mirlene Francois se vino a Chile junto a su hija, cuando ella tenía 11 años. Salieron desde Puerto Príncipe, capital de Haití, con dirección a nuestro país debido a que el padre de la familia ejercía violencia intrafamiliar hacia ambas.

En enero cumplen seis años en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Quilicura, donde lograron construir una nueva familia. También es el lugar desde donde hace 7 días se perdió el rastro de Fedjina Mondesir (16), hija de Marie.

Pese a que la madre de la joven lleva algunos años en el país, aún le cuesta hablar fluidamente el idioma, lo que se ha convertido en una verdadera barrera al momento de comunicarse con las policías, debido a que es díficil para ella explicar lo que pasó.

Ante la situación, Marie decidió poner una denuncia por presunta desgracia el pasado jueves 8 de diciembre en la 49° Comisaría de Quilicura, por sugerencia del establecimiento educacional de la adolescente.

“Mi hija salió antes de las 8 de la mañana al colegio, se puso el uniforme y se fue. Yo salí un poco después cuando me llama la tía (profesora de Fedjina) para preguntarme porqué había faltado tanto a clases“.

Tras esa llamada Marie decidió ir hasta el Liceo Novo Horizonte para conversar con la docente a cargo del curso de su hija, el primero medio D. Allí subió hasta el cuarto piso y se sentó a conversar con Daniela, quien encendió las alarmas.

“La apoderada de Fedjina llegó y me preguntó dónde estaba ella. Yo le contesté que había llamado a la alumna y que había respondido que ‘estaba en la casa’. Además le expliqué a la madre que las clases habían terminado el 2 de diciembre, estabamos de vacaciones desde entonces”, dice la profesora Daniela.

En ese momento es que deciden llamar a la estudiante, quien contesta el télefono. “Ma’ ¿eres tú? me preguntó. Cuando le dije ‘sí soy yo, ¿dónde estás?‘ me colgó inmediatamente y apagó el télefono. Desde ese momento no sabemos nada”, contó Marie.

En consecuencia, la joven de 16 años había engañado a ambas mujeres sobre su paradero; a su mamá le dijo durante varios días que iba al colegio y a los profesores les respondía que estaba en la casa.

“Fedjina es una niña muy callada, muy introvertida. Sin que se mal entienda, pero era como una estudiante fantasma. No tenía muchos amigos, en los recreos se sentaba sola y era una alumna que le iba relativamente bien en lo académico. De verdad no entiendo, es como si se la hubiese tragado la tierra. Me preocupa porque niñas con su perfil pueden confiar en cualquier persona”, comenta su profesora jefa.

A lo anterior, Daniela agregó que “si mis alumnos supieran algo más me hubiesen dicho. Solo está el rumor de que quizás estaba emparejada con un hombre mayor, de 26 años (aprox) pero no es seguro”.

Lamentablemente la docente también comenta que Marie esta sola en el país y es algo que también confirmó la misma madre. “Yo estoy sola acá, por favor ayúdenme”, pidió angustiada la madre de Fedjina a CHV Noticias.

Un curso unido por la búsqueda

La noticia sobre la desaparición de la adolecente es algo que tiene movilizado a todo el curso y profesores del liceo. Una de las apoderadas, Cristina, contó a CHV Noticias que la familia les pidió que por favor le ayudaran a hacer las diligencias.

“La profesora habló conmigo porque su mamá habla poco español, entonces me pidieron que me hiciera cargo. Y yo he compartido varios afiches en grupos de redes sociales para poder difundirlo y hay gente muy mala, muy racistas que dicen ‘que bueno asi se devuelve a su país'”, explica Cristina.

Pese a que la denuncia está hace 7 días en Carabineros, Marie, la madre de Fedjina, cuenta que no se han contactado hasta el momento, que solo lo había hecho “Fiscalía para corroborar los datos de su hija”.

En tanto, el mayor Felipe Schulz, de la 49° Comisaría de Quilicura, confirmaron que la denuncia fue ingresada el pasado jueves.