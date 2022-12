Lleva 52 transfusiones: Madre hace desesperado llamado en busca de donantes de sangre para su hija de 1 año

Una madre se encuentra impulsando una estoica búsqueda de donantes de sangre para su hija de 1 año, quien por estos días se encuentra internada en el Hospital Roberto del Río de Independencia.

De momento, cuenta que ha recibido 52 transfusiones a causa de las diversas afecciones que padece la pequeña que está en la Unidad de Terapia Intensiva de aquel recinto de salud.

Sin embargo, la más complicada es su hígado hepático crónico, diagnóstico que recibió en febrero pasado tras sufrir una obstrucción intestinal y que la mantuvo en un estado grave.

En conversación con CHV Noticias, Lorena hace un desesperado llamado en busca de donantes con el objetivo de devolver la sangre que ocupa su hija al banco que la almacena y suministra. “Hay que dar una mano por otra”, expresó.

El complejo diagnóstico de Emma

Durante el verano de 2022, Emma sufrió su primera obstrucción intestinal. A pesar de que, inicialmente, le indicaron que se trataba de una infección viral, regresó al día siguiente y médicos confirmaron el dictamen.

“La operaron de emergencia, quedó hospitalizada”, relata Lorena. “Su recuperación fue lenta. El cirujano me comentó que estaba grave y no me aseguraba que iba a salir con vida, pero aún así pusieron todos sus conocimientos para ayudarla”, asegura.

En consecuencia, a la niña le hicieron un procedimiento llamado ileostomía, que es una cirugía que se realiza para llevar los desechos fuera del cuerpo cuando el colon o el recto no está funcionando de manera apropiada.

“Luego pasó a la UTI. Poco a poco se hicieron los traspasos rectales pero, lamentablemente, empezó a sangrar mucho por la ileostomía. Cada sangrado era una pérdida porque estaba muy débil“, explica la madre de la pequeña.

La importancia de los donantes

Ahora, a pesar de las dificultades, Emma sigue firme y necesita de una reconstrucción de hígado para llegar a la esperada meta que mejoraría notablemente su calidad de vida: un trasplante.

“Cuando se haga la reconstrucción va a entrar en una lista de espera en otro hospital, eso significará que estará a medio camino de su recuperación“, cuenta la madre, aclarando que la reconstrucción del órgano es vital para este paso, puesto que su intestino está afuera.

Finalmente, Lorena hace un urgente llamado a quienes puedan para acercarse a donar sangre a nombre de su hija, que fue el principal motivo por el que contactó a Cazanoticias.

“Yo únicamente estoy pidiendo donadores de sangre. Sé que es complicado que una persona se tome el tiempo, ya he recurrido a compañeros de trabajo y amigos. Pero necesito devolver este recurso que me han dado. Hasta el momento no me han negado ninguna transfusión, por lo que no hay que ser malagradecido. Hay que dar una mano por otra”, concluye.

Datos para colaborar y donar sangre para Emma:

Números de teléfono para agendar horas: +56 2 25680414 / + 56 2 25680416 / ‎+56 2 2568 0410

Nombre de la paciente: Emma Cabrejos Clavo

RUT: 27.636.447-4

Hospital: Roberto del Río, comuna de Independencia