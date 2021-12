El ex pintor de 60 años sufre de obesidad y se atiende en un Cesfam de la comuna de Lo Espejo. "Me toman la presión, pero nunca me han visto la guata y yo voy por eso", aseguró en conversación con CHV Noticias. Desde el recinto advierten que han hecho los trámites para derivarlo a un hospital, aunque en la familia del pensionado responden que no han sido notificados.