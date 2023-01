“Se lo tomaron”: La molestia de vecinos por fiestas en construcción abandonada de Santiago Centro

Un grupo de vecinos de Santiago Centro reclama que frente a su edificio hay una construcción abandonada, la cual se ha prestado para fiestas y otros hechos que han puesto en riesgo su tranquilidad y a toda la comunidad.

“Eso se lo tomaron y salen a hacer asados, hacen sus fiestas”, cuentan residentes del sector, quienes además denuncian que este tipo de situaciones se repiten durante toda la semana y se extienden hasta altas horas de la madrugada.

“Se hacen fiestas que no sabemos si son clandestinas o no, me imagino que sí. A través del tiempo se ha masificado este tema“, indica otra vecina del lugar.

A esto último se suman discusiones y alto consumo de alcohol, por lo cual muchos de los residentes no se atreven a salir e incluso temen denunciar a estas celebraciones. “Se ven muchos jóvenes, algunos en no muy buen estado”, sostiene una adulta mayor que vive en el sector.

¿Quién está detrás de estas fiestas?

Los vecinos mencionan dos versiones respecto a los responsables de estas polémicas fiestas. En primer lugar, indican que el ruido proviene desde una construcción aparentemente tomada.

Por otro lado, apuntan a un galpón que sería de propiedad de la recordada actriz chilena Adela Calderón. Respecto a esto último, una residente afirma que “se escuchaba música, gritos y una persona hablando por micrófono y decía ‘vengan a las clases de salsa de Adela Calderón'”.

CHV Noticias tomó contacto con la intérprete, quien reconoció que tiene relación con la propiedad. Sin embargo, aseguró que el escándalo se debe a los vecinos colindantes.

El municipio de Santiago se encuentra al tanto de estas denuncias y, según indicó el subdirector de Seguridad, Alexis Marambio, a partir de enero “hemos conformado un equipo multidisciplinario, justamente, para abordar estas situaciones”.