Mujer recibió cuenta de agua de $1 millón en Rancagua: “No quiero pagar nada, siento que es un robo”

Danae Vargas vive en un departamento en Rancagua, junto a su marido que trabaja en el norte del país. En las últimas semanas ha sufrido un verdadero drama en su hogar, luego que el pasado 4 de marzo recibiera una boleta de agua por $954.200, siendo que habitualmente pagaba alrededor de $10 mil.

“A mí me pareció muy raro”, cuenta la mujer en entrevista con CHV Noticias, quien ante el asombro por la cifra se contactó telefónicamente con Essbio, empresa a cargo de entregar el servicio hídrico en la Región de O’Higgins.

La compañía le recomendó que hiciera una prueba para ver si se trataba de una filtración. “En la noche tenía que sacarle una foto al medidor y en la mañana también para ver que no haya corrido el consumo. Si había una filtración, este iba a digitar otro número”, cuenta Vargas. Sin embargo, al día siguiente ambas fotos marcaban el mismo indicador, por lo cual se descartaba esta primera posibilidad.

Tras la inquietud de la denunciante, la entidad privada le envió una declaración a través de su correo, explicándole por qué razón se generaba esta alza. “Desde fuera de la propiedad se confirma lectura de 1.365 m3, la cual es superior a la que tenemos registrada el 09.03.2022. Descartando así error en el registro, medidor y llave de paso sin fugas“, respondió el organismo.

“Por lo anterior, podemos indicar que nuestra empresa mantiene el convencimiento que los cobros efectuados corresponden, toda vez que fueron registrados por el instrumento de medición”, agregó.

La sorpresa fue mayor cuando durante el mes de abril recibió otra cuenta de pago por $134.190, aumentando su deuda a $1.088.390. “Cómo va a estar bien si yo vivo sola en un departamento, con mi esposo que trabaja 15 por 15 en el norte y los únicos días que descanso son los sábados y domingos, que tampoco estoy en mi casa. No puedo generar esos costos“, reclama Danae.

Tras recibir la recomendación de un concejal de la comuna, Vargas denunció este caso en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde le indicaron que le podrían responder el 25 de mayo. “Essbio me dice que está todo bien, no han mandado a nadie a la casa. Esto me tiene súper afectada, porque no sé qué más hacer, a quién más recurrir y qué pasa si no me dan ninguna solución. No quiero pagar nada, porque siento que es un robo para mí“, enfatizó.

“Ayer (25 de abril) fui de nuevo a Essbio y no me dieron ninguna solución, que sólo tenía que esperar la respuesta de la Superintendencia (…) Ni siquiera se han manifestado para decir ‘vamos a revisar, a lo mejor puede ser el medidor’, nada”, añadió.

Asimismo, aclara que este problema no se ha presentado en otros residentes del sector. “Estoy estresada con esta situación, ni aunque pagara el consumo de todos mis vecinos saldría eso“, cerró.

Declaración de la empresa

CHV Noticias se contactó con Essbio, desde donde mantuvieron que “hemos realizado las inspecciones y revisiones de acuerdo a los procedimientos, constatando que la toma de la lectura y el funcionamiento del medidor están dentro de lo establecido“.

“No obstante, realizaremos un nuevo análisis junto al cliente y, si es necesario, aplicaremos los ajustes respectivos para dar una pronta solución”, sentenciaron.