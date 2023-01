Asegura que nunca ha consumido: No puede amamantar ni sacar a su hija del hospital por positivo a metanfetamina

Una mujer denuncia que el hospital de San Antonio tiene retenida a su hija recién nacida porque le realizaron un examen de drogas, aparentemente sin explicación, el cual dio positivo a metanfetamina. Hasta hoy, no la puede llevar a su casa, pese a que se ha realizado tests por su cuenta que han dado negativo.

Solange González, de 31 años, es de El Quisco y contó a CHV Noticias que el calvario comenzó el pasado lunes 9 de enero en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, día en que tenía una cesárea programada. Llegó a las 07:10 am, el personal comenzó a prepararla para dar a luz a Alanis Ignacia, y posteriormente para realizarle una esterilización. Sin embargo, las cosas se tornaron extrañas.

“Nació mi bebé, mi pareja estaba grabando y una chica le dice que no grabe, que no podía, así súper mal”, recordó la mujer. “La veo, se la llevan y yo me quedé ahí para la esterilización”, añadió. Luego de eso, comenzó con una fuerte e inexplicable “picazón en la cara”.

Día 1

Ese día, la operación terminó sin mayores inconvenientes y Solange fue trasladada a la sala de recuperación, lugar donde le hicieron firmar un papel para autorizar una muestra de drogas sin entregarle ninguna explicación por la solicitud. Ya eran más de las 09:20 am.

“Yo le dije que sí, porque no consumo ninguna droga. Lo firmé”, comentó. Pasó un rato y le devolvieron a su hija, hasta que parte del personal volvió a la sala para pedírsela de vuelta “porque mi test dio positivo, salió alterado”.

“Yo le digo que en qué salió alterado y me dice que en drogas”, detalló. En ese momento insistió en que le explicaran de cuál tipo era, pero no obtuvo ninguna respuesta mientras veía que nuevamente alejaban a su guagua de sus brazos.

“Me dijeron que iba a subir al piso de la maternidad y yo no (…) Después de tanto insistirle en que quería estar con mi hija me dijo ‘ya, ¿sabes qué?, vas a subir al cuarto piso y vas a estar con tu hija, pero no le puedes dar lactancia por las drogas'”, dijo la denunciante, quien asegura que ningún doctor la fue a ver.

Día 2

Al día siguiente, el martes 10 de enero, Solange insistió para que le volvieran a realizar un examen de drogas, pero seguía sin obtener respuesta por parte del personal.

“Nunca nadie me dio información de qué tipo de droga me habían encontrado”, añadió Solange.

De manera particular, la mujer se realizó diferentes test de drogas. Todos dieron resultado negativo.

Día 3

El miércoles 11 de enero, la asistente social la llamó para hablar en privado. Allí, le dijo que tenía que buscar a una persona de confianza para que se quedara a cargo de su hija.

“Mi dijo que si yo no ponía a una tercera persona a cargo de mi hija me la iban a quitar y que si eso pasaba, también me iban a quitar a mis otros dos hijos (de 14 y 12 años)”, comentó Solange, quien en ese momento le insistió en que era una buena madre y no consumía drogas.

Le dieron el alta, pero Alanis continuó hospitalizada. Solange no se rindió y decidió permanecer en el recinto: “Una persona me dijo ‘bueno, si te vas o no a mí no me interesa, pero tú ves dónde porque aquí no hay camilla para ti'”. Luego de eso, se la volvieron a llevar de su lado.

Después de la discusión con el personal de salud para poder estar con su hija, desde el recinto llamaron a Carabineros y según comentó Solange, el argumento fue que su pareja, es decir el padre de su hija, “se iba a robar una guagua”.

“Después de llamarlo a él y decirle que me habían quitado a mi hija, él subió corriendo y se le tiraron todos los carabineros. Ellos dicen que los llamaron porque se iban a robar una guagua y ahí él (el padre) dice ‘pero si es mi hija'”, recordó.

Sin nada más que hacer, Solange regresó a su casa, sin su pequeña. Pese a que la puede ver, no la puede llevar a su hogar y tampoco tiene derecho a amamantarla.

Pasaron los días y después de varios intentos logró hablar con el director del hospital, quien “se hizo el desentendido, que no tenía idea de nada. Me preguntó por qué mi hija estaba retenida”.

Por su parte, Mayckol Herrera, padre de Alanis, aseguró a nuestro medio que el hospital no les ha querido entregar ningún documento. “Yo he ido a fiscalía, Carabineros, PDI, estuve hablando en la radio”, indicó.

Demanda por daño moral

Este martes 17, Solange y su familia, a través de su abogado, presentarán una demanda civil por indemnización por daño moral. Según explicó el profesional, Juan Eduardo Torres, están a la espera de la epicrisis, un documento médico que detalla todo el proceso de un paciente.

Con respecto al resultado del test de drogas, Torres comenta que “Solange dice que ni siquiera fuma cigarro”.

“Ellos (el hospital) interpusieron una medida de protección en los tribunales de familia de Casablanca, nosotros ya nos hicimos parte y presentamos una solicitud para una entrega inmediata de la niña, en virtud al test de drogas que Solange se hizo y que salió negativo”, detalló Torres.

Finalmente, este lunes 16 de enero Solange debió acceder a la propuesta realizada por la asistente social y propuso a su suegra como la persona a cargo del cuidado de Alanis.

“Tuve que acceder a esa propuesta y así poder sacar a mi hija del hospital, que es lo que más quiero porque allá no está segura”, indicó. Hasta la determinación de un juez, la mujer no podrá tener a su guagua.

“Dios quiera acepte a mi suegra y yo le voy a proponer a mi abogado que me solicite hacer todos los exámenes que quiera, tanto de sangre, pelo, uñas… no sé, todo lo que quiera porque yo jamás he consumido nada y así comprobar que soy una madre apta para mi hija”, aseguró.

La versión del hospital

Consultado por nuestro medio, desde el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio indicaron que al “paciente se le toma muestra debido a antecedentes plasmados en su atención prenatal, muestra que fue tomada con su consentimiento, la que arrojó metanfetamina en su organismo”.

“Ante la detección de factores de riesgo que pudieran poner en peligro la integridad de un menor de edad, el hospital debe informar a los organismos correspondientes, siendo el Tribunal de Familia la entidad que instruyó medida de protección”, cerraron.