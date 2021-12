Marta Carrillanca (53), más conocida como Martita, vive en Puerto Montt, cuida un hijo postrado y electrodependiente que padece lennox gastaut y sufrió la pérdida total de su hogar tras un voraz incendio que afectó su domicilio.

El siniestro ocurrió el 8 de septiembre de 2020. Desde esa fecha hasta diciembre del mismo año, estuvo arrendando una casa, pero no pudo seguir en ese lugar debido a problemas de infraestructura.

“La casa igual se echó a perder, empezó a gotear el techo y tuvimos que salir por el problema de mi hijo, porque no puede estar en una casa con malas condiciones, tiene que estar en un buen lugar para que se mantenga bien”, comentó Carrillanca a CHV Noticias.

La mujer de 53 años era feriante, pero debido a la pandemia y los problemas de salud de su hijo tuvo que dejar su puesto y comenzar a vender ropa por fardo, la cual es donada por sus amigos y vecinos.

El 2 de enero de 2021, Martita y su hijo, Claudio Vargas, arrendaron un nuevo hogar en la Villa Rayén. El arriendo es de $400 mil y en ese valor está incluido el consumo de luz.

Ante estos gastos tras el siniestro que consumió la casa de la familia, Martita decidió postular a un subsidio para construir una vivienda DS49. Según acusó, dicha ayuda estatal fue conseguida, pero aún no puede comenzar la construcción de su vivienda.

En ese sentido, indicó que “yo tengo el subsidio en mi poder, nosotros estamos pidiendo que el permiso de edificación salga de la municipalidad, y así poder construir una casa especial para discapacitados donde mi hijo pueda vivir bien”.

DS49: Qué es y cómo obtenerlo

El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS49 es uno de los subsidios que ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Su objetivo es que las familias más vulnerables puedan adquirir una vivienda de hasta 950 UF sin crédito hipotecario.

Para postular al beneficio estatal se requiere cumplir con lo siguiente:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 40% más vulnerable del país.

No ser propietario de una vivienda ni ser beneficiario de otro subsidio habitacional.

Tener un ahorro mínimo de 10 UF.

Ser titular de una cuenta de ahorro para la vivienda.

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.

Por otro lado, no pueden postular familias unipersonales excepto los adultos mayores, viudos o personas que tengan un grado de discapacidad acreditada ante el Compin, ser indígena o estar reconocidas en el Informe Valech.

Respecto al periodo de postulación, es el Minvu el que abre convocatorias en ciertos meses del año. El proceso se lleva a cabo en el siguiente sitio web y sólo se necesita la Clave Única.

¿Por qué Martita no ha podido construir aún?

Martita ha tenido una serie de problemas para lograr tener una vivienda definitiva tras el incendio que la afectó hace poco más de un año. Según relata, sería la municipalidad la que ha demorado el proceso aunque desde el ente edilicio niegan tener responsabilidad en este tipo de temas.

Desde la administración comunal de Puerto Montt, indicaron a CHV Noticias que no tienen injerencia en esta área, apuntando que la entidad relacionada es el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) local.

Contactados por este medio, desde el organismo dependiente del Ministerio de Vivienda señalaron que “sabemos de la complicada situación de la sra. Marta y estamos en contacto con la entidad patrocinante que está a cargo de la ejecución del proyecto. Lamentamos el retraso y le exigimos que a más tardar la próxima semana tenga los papeles al día para comenzar la construcción de la vivienda de la sra. Marta en el menor tiempo posible”.

La afectada en tanto afirmó que en este largo periplo de trámites y permisos, una de las personas que se le ha acercado para entregarle asistencia ha sido el ex concejal de Puerto Montt y ahora integrante del Consejo Regional de Los Lagos, Rodrigo Wainraihgt. “Él me ha ayudado mucho, hizo todos los trámites para que me puedan dar el subsidio” comentó Martita, sobre la labor del también ex concejal por Puerto Montt y ex seremi de Vivienda.

Wainraihgt manifestó que “es impresionante todas las cosas que le han pasado. La historia de ella es bien fuerte, es bien vulnerable y recibe bien poca ayuda. Siempre he tratado de ayudarla por un tema personal”.

En cuanto al permiso de edificación, Wainraihgt dijo que el 24 de diciembre irá a su casa “de sorpresa”, añadiendo que “le daré el permiso como regalo de Navidad. Le debió llegar un correo hoy, pero yo se lo quiero entregar personalmente”.

Al respecto, Martita comentó: “Llevo un año cuatro meses esperando, este viernes viene la constructora a dejar los papeles. Me siento feliz, contenta, ojalá que mi casa se pueda construir pronto”.