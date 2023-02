“Es lo que más me importa”: Víctima de portonazo relata dramático robo de su perrito que estaba dentro del auto

Un lamentable hecho ocurrió durante la tarde del domingo 5 de febrero en la comuna de La Cisterna, donde una mujer sufrió un violento portonazo en el que perdió más que un objeto material, ya que los delincuentes se llevaron a alguien de su familia.

Se trata de Claudia Bustos, quien denunció el dramático asalto a Cazanoticias y del que se tienen dramáticos registros.

En conversación con nuestro medio, la mujer relató que estaba cerrando la puerta de la casa de su madre cuando de pronto cuatro sujetos se acercaron a ella en la calle, donde estaba estacionado su auto.

Hasta ahí, todo normal, pero uno de ellos se acercó al vehículo y abrió la puerta del piloto. En una rápida reacción, la víctima comenzó a correr y fue perseguida por dos de los antisociales, quienes la intimidaron con pistola en mano.

Los delincuentes la retuvieron, le robaron el banano que llevaba consigo y se subieron al auto para huir rápidamente del lugar.

Más allá de la pérdida económica por los objetos, la mujer lamenta el robo de su mascota de tres años Tasky, un perro bulldog francés que estaba dentro del vehículo al momento del asalto.

“Me siento súper abandonada”

“Me amenazaron con una pistola me quitaron mis pertenencias y yo gritaba que por favor no me hicieran nada y que me devolvieran a mi perro, pero se subieron arriba del auto y se fueron”, relató.

En esa línea, expresó que “estoy súper mal. La verdad es que encontrar a mi perro es lo que más me importa”.

“No he podido decantar el susto, pero lo que más me aflige es encontrar a mi mascota. El vehículo lo doy por perdido. Yo sé que no lo voy a encontrar a lo mejor, pero el perrito… cómo alguien de buena fe no lo va a devolver. Tengo la esperanza”, añadió Claudia.

Aunque contó que hizo la denuncia correspondiente ante Carabineros el pasado domingo en la noche, aseguró que hasta ahora nadie la ha contactado para darle noticias de Tasky.

“Nadie me ha llamado. Nadie dice nada. No tengo novedades de nada. Me siento súper abandonada. Estoy super mal, destrozada por él, preocupada de dónde está y quién lo tiene”, lamentó conmovida.

Ve el registro del robo acá: