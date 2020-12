VIDEO RELACIONADO – Lanzan campaña mundial contra el cáncer de mama (02:36)

Pamela y María Angélica se conocieron hace cerca de dos años mientras recibían tratamiento contra el cáncer de mama en el Hospital San Juan de Dios. Juntas han compartido ilusiones, se han confesado miedos y se alientan para soportar los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, ahora comparten algo más que eso: la angustia de no recibir el tratamiento.

“Nunca había tenido problemas con el suministro, esta es la primera vez. Yo llevo 6 de 9 dosis y me la suspendieron el 6 de noviembre”, asegura Pamela Sánchez, paciente del Hospital San Juan de Dios.

Sánchez comenta que a principios del mes de noviembre deberían haberle suministrado la séptima dosis y hasta la fecha continúa esperando. Dice que ha realizado varios reclamos y que aún no obtiene una respuesta satisfactoria.

“Me dijeron que no había insumos y que estaban esperando una remesa. Son puras excusas porque yo creo que un tratamiento así no debe faltar”, agrega.

“Desde el hospital nos dicen que tenemos que esperar, pero estamos muy nerviosas porque no la han comprado”, relata angustiada María Angélica Navarrete, paciente del Hospital San Juan de Dios.

Navarrete dice que fue la misma doctora que la atiende la que le informó por teléfono que no podía hacer nada porque la droga no la habían comprado y que debían seguir esperando. Añade que hay algunas pacientes que no han recibido la dosis desde hace un mes y medio.

“Yo llevo esperando poco menos de un mes, pero igual estoy nerviosa. Se supone que no debemos cortar el ciclo del tratamiento y por eso estamos asustadas”, agrega.

Lee también: “Estoy contra el tiempo”: Mujer necesita millonario medicamento para el cáncer

El grupo de apoyo

Y aunque su familia ha sido el pilar fundamental para soportar las dificultades del cáncer de mama, también lo ha sido la amistad que nació en los pasillos del hospital, y donde luego crearon un grupo de WhatsApp que incluye a tres mujeres donde comparten sus experiencias y ahora sus miedos ante la demora del tratamiento.

“Cada síntoma que sentimos lo compartimos, por si otra esta sintiendo lo mismo. Cada paso que damos nosotras lo comunicamos”, señala Pamela.

La paciente señala que comparten sus dolencias, los avances y ahora la preocupación por no obtener una respuesta por parte del hospital. “Hay un grupo de algunas mujeres con cáncer de mama. Ahí nos vamos actualizando en los procesos que estamos pasando y dándonos ánimo de alguna manera”, apunta Navarrete..

La mujer asegura que aunque tratan de ser fuertes, es difícil debido a la angustia de no tener las quimioterapias en las fechas que corresponden.

Lee también: Cruzada solidaria por Joaquín: Familia rifa su casa por gastos asociados al cáncer de su hijo de 5 años

La respuesta del hospital

Desde el Hospital San Juan de Dios señalaron que el medicamento HDMT1 se encuentra disponible para sus pacientes, solo se está a la espera de su administración. Nos señalaron que el lunes serían contactadas.

Por ahora, María Angélica y Pamela esperan ansiosas el llamado que les dirá cuando retoman sus tratamiento. Dicen que el tiempo es clave en la evolución de la enfermedad.

“Me dijeron espere, que me van a llamar, pero ellos no piensan en el estado de ánimo en que estamos nosotras. Hay dos inyecciones que no han sido puestas”, acusa Pamela.

Lee también: El duro momento de Jorge Castro de la Barra: Organizan rifa para costear su tratamiento de cáncer

Sánchez relata que su tratamiento debería terminar el 26 de diciembre, sin embargo con los retrasos que han sufrido tiene claro que no será así. Nos confiesa que otras de las cosas que mas le angustian es no saber si la demora traerá consecuencias en el avance de la enfermedad.

“Somos varias pacientes que estamos en lo mismo, esperando la droga de nuestro cáncer”, sentencia María Angélica.