“Fueron criminales”: Nabih Chadud relata el saqueo que afectó a su galería ubicada en el centro de Santiago

Una serie de incidentes se registraron durante la jornada de este martes en la Región Metropolitana, en el marco del tercer aniversario del 18 de octubre de 2019. La mayoría de los hechos se concentraron en el centro de Santiago, donde algunos locales fueron saqueados por delincuentes.

Dentro de los recintos dañados estuvo BLVD Alameda 333, centro comercial que se caracteriza por reunir una diversa oferta de negocios vinculados a la gastronomía, joyería, tecnología y cultura asiática.

Un grupo de sujetos ingresó al lugar para vandalizar más de 10 locales que colindaban con la Alameda. En conversación con CHVNoticias.cl, Nabih Chadud, propietario de la popular galería, relató los angustiantes minutos que vivió durante la tarde de este 18-O. “Habría sido unas 70 personas y me estoy quedando corto”, afirmó.

En sentido, Chadud, quien se ganó reconocimiento público tras su paso por un reality show, señala que fue alertado a través de las redes sociales del centro comercial. Ante esto, tomó su vehículo y se dirigió de inmediato al lugar.

“Llego para allá, entro con Carabineros y ellos habían salido muy poco tiempo. Estaban todas las luces apagadas, llegó el administrador del terreno y locatarios advertidos por las redes sociales. Luego encendimos las luces y constatamos todo el daño que hubo en una de las rejas de acceso“, describió.

“Armamos una barricada para defendernos”

“Carabineros avisó que se tenían que ir y no pasaron ni 10 minutos, y empezamos a cerrar, a entrar los basureros y pusimos un par de mesas”, añadió Nabih. Sin embargo, al poco tiempo un grupo indeterminado de personas se comenzó a reunir afuera del boulevard.

Fue en ese contexto que, según relató Chadud, escucharon ruidos que alertaban sobre un nuevo ingreso de los antisociales. “Empezamos a traer sillas, muebles y armamos adentro una barricada para poder defendernos de los manifestantes y contener que no entren”, afirmó.

“Fue en ese momento que entraron al local número 1, que era el que daba hacia dentro y hacia afuera de la galería y por ahí entraron. Lo vandalizaron entero y por accionar de los mismos locatarios, le tiramos extintores. Pero nos comenzaron a tirar rocas, piedras, palos… esa vulnerabilidad fue terrible“, agregó.

De acuerdo al testimonio del empresario, estuvieron cerca de 50 minutos reteniendo el avance de los sujetos. “¿Por qué era tan peligroso? Porque las demás rejas están cerradas por abajo. Si se hubiese incendiado eso, nosotros quedamos atrapados porque en los demás accesos tenían los candados puestos por afuera. Eso lo vivimos unos 20 locatarios y yo”, dijo.

Consultado sobre el resguardo en el sector, Nabih afirma que “más que la seguridad, hace falta la voluntad política de hacer cumplir las leyes. Hace falta educación, respeto al prójimo, si acá son todos emprendedores, locales de arriendo de $600 mil hasta 14 UF”.

“El tema no es que falte seguridad, sino que falta educación, encausar lo que significan las protestas sociales. No puede ser que sea Alameda siempre, eso no tiene ningún sentido. Si Carabineros no está empoderado de hacer cumplir la ley, tampoco no sacamos nada. O sea, tenemos las ganas pero no hay empoderamiento“, apunta.

— ¿Cómo pararse después de sufrir un hecho como este?

“Nosotros los vamos a apoyar a todos, porque ellos estuvieron ahí defendiendo su lugar de trabajo y eso es valorable. Después diferenciado y mayor a los que le robaron. Son 45 locales en total y se vieron afectados entre 10 y 15, todos en distinta magnitud. Después de sentarnos a conversar, vamos a ver qué hacemos con cada uno, si es que necesitan beneficios u otra cosa”.

“Hay que seguir adelante”

El propietario del boulevard afectado indica que, a pesar del lamentable hecho, se pondrán de pie “con voluntad y esfuerzo”.

“Nosotros ya mandamos a arreglar todos los ventanales, la reja, poner más dotación de seguridad, lo que esté a nuestro alcance. Y evidentemente, hay que seguir adelante. Nosotros somos del centro, nos gusta el centro”, complementó.

Además, enfatizó que este recinto es un lugar que “retribuye a la sociedad, para encontrarnos. Todos los locatarios me conocen por el nombre, tienen mi teléfono (…) Así se construye sociedad y no con el vandalismo. No se trata de criminalizar las marchas, porque lo que hicieron anoche fueon criminales y estaban cometiendo un delito”.

Asimismo, el empresario se reunirá durante este jueves con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para entregar un balance sobre lo ocurrido y pedir medidas a favor de los locatarios afectados.

Detenidos

Durante las últimas horas, Carabineros de SIP de la Jefatura de Zona Metropolitana confirmó la detención de sujetos, quienes pertenecían a un grupo que ocasionó desórdenes y daños en diferentes locales del centro de la capital.

Primeramente, vandalizaron a un restaurant ubicado en calle Agustinas 1022, sustrayendo dinero que había al interior de una caja registradora. Posteriormente, se dirigieron a otros recintos cercanos como Boulevard Alameda.

Según indicó la institución policial, luego de la revisión de las cámaras de seguridad, se pudo constatar que al menos uno de los detenidos formó parte de la turba que ingresó al centro comercial y robó elementos como pulseras, argollas, aros y otras joyas bañadas en oro de un local.