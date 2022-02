La familia de Aurora Rodríguez pasó de una tensa incertidumbre a la tranquilidad. La niña de 3 años estaba vacacionando en Colombia junto a sus padres, cuando la noche del 12 de enero comenzó a presentar convulsiones. Desde ese momento ha permanecido internada en una clínica sin un diagnóstico claro. Desde el recinto hospitalario señalaron que han agotado todas las posibilidades: la única manera de tratar a Aurora es conseguir un traslado aéreo para que sea hospitalizada en Chile.

Esta historia llegó a nuestro Cazanoticias durante los primeros días de enero y el clamor por ayuda era urgente. Luego de semanas siguiendo el caso, el retorno de Aurora a nuestro país para ser atendida médicamente podría a ser una realidad.

Recordemos que la hija de Daniela Oyarzún y Juan Esteban Rodríguez permanece internada en la UCI pediátrica de la Clínica Confamiliar de la ciudad de Pereira, Colombia. En Chile, sus cercanos han buscado incansablemente ayuda en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Municipalidad de La Florida.

En la entidad edilicia, consiguieron una reunión con el alcalde Rodolfo Carter y una revisión de las fichas clínicas de la niña por parte del Director del Cesfam José Alvo, el Dr. Richard Zambrano.

Luego de revisar la documentación, el médico concluyó provisionalmente que la infante presenta síntomas de Neurocovid, un raro síndrome asociado al COVID-19, el cual afecta el sistema nervioso de las personas. Según el doctor, comentan desde la familia, Aurora sería la primera niña en el mundo con esta sintomatología.

Por contraparte, Pablo Jofré, neuropsicólogo y director del Centro de Psicoterapia y Neuropsicología Integral, cree que este diagnóstico es apresurado, aunque no menos grave. “El COVID-19, tal como lo era el VIH en los 80, es un cuadro que recién estamos empezando a dimensionar. La investigación actual dice que pueden haber personas con lesiones cerebrales muy similares, pero tienen efectos clínicos muy diferentes unos de otros”, señala Jofré.

Desde la clínica colombiana han realizado todos los esfuerzos posibles por contener los síntomas. El pasado 23 de enero, el personal de salud decidió inducirle un coma para así frenar las convulsiones.

A partir de ese momento, la niña ha evolucionado de forma positiva, pero aún presenta convulsiones intermitentes. “Aquí empieza un proceso diferente en su tratamiento, donde necesitamos acciones interdisciplinarias de terapia física, ocupacional, fonoaudiología y neurología pediátrica, con el fin de que la evolución de la menor sea satisfactoria”, señala Olga Hoyos, Coordinadora de Proyectos de la Clínica Comfamiliar.

Un traslado millonario

El personal de salud colombiano ha comunicado a los padres de Aurora la necesidad de trasladarla a Chile, pero esto no es nada fácil económicamente. Al 8 de febrero, sus padres ya han acumulado más de 16 millones de pesos de deuda, solo por el tratamiento de su hija.

“Necesitamos que el seguro a la cual se encuentra afiliada la menor tenga muy presente este caso de Aurora, para que se pueda prestar el servicio en algún prestador de servicio de su red”, indicó Hoyos. La infante está adscrita a Fonasa, pero desde la institución de salud pública señalaron que no pueden realizar un traslado aéreo.

Andrea Acuña, asistente social de la municipalidad de La Florida, fue una de las funcionarias que recibió a la familia y comentó a CHV Noticias sobre la ansiedad que estaban experimentando debido a la situación.

“Ellas pensaban que la niña no estaba recibiendo un tratamiento adecuado por no estar en la capital colombiana. Sin embargo, no es así, la niña esta con tres médicos, un infectólogo, un neurólogo y una etóloga”, cuenta Acuña.

Camila Oyarzún, tía de Aurora, ha sido una de las familiares que ha intentado hablar con autoridades nacionales para conseguir el avión ambulancia que la niña necesita para volver.

“Desde la municipalidad dijeron que iban a ayudar, estar atentos y tratar de hacer reuniones. Se supone que iban a hablar el Ministerio de Salud”, cuenta Camila.

El regreso a casa

Afortunadamente, la niña encontró una luz de esperanza. Durante la tarde del 8 de febrero, los familiares concertaron una nueva reunión con el alcalde Rodolfo Carter, para conversar sobre el progreso de las gestiones.

En esa instancia, la autoridad comunal les comunicó que un avión ambulancia viajará a buscar a Aurora a Colombia. La noticia fue recibida con alegría por la familia, pero la factibilidad del regreso dependerá del estado de salud de la niña.

“Debemos tener la certeza médica, tanto en Colombia como en el hospital que la reciba en Chile, de que ambos estén de acuerdo en que se puede hacer el traslado. (…) Lo primero es lograr la estabilización de Aurora”, explicó Carter.

Hasta este este martes en la tarde, Aurora evolucionaba positivamente. Si se mantiene de esta manera, el viaje desde el país cafetero a Chile debiese realizarse el jueves 10 de febrero.

El recinto hospitalario al que llegará todavía es una incógnita, sin embargo, el edil de La Florida señaló que se encuentran buscando clínicas que puedan recibir a Aurora.

“Esperamos que (las clínicas) se pongan a disposición, después de dos años de tantas malas noticias, hacer un pequeño milagro cambiándole la vida a Aurora y toda su familia no es tarea solo de un municipio, es tarea de todos los chilenos”, expresó Carter.

A pesar de la ayuda recibida, la situación económica de la familia continúa siendo crítica. Actualmente, se encuentran realizando una “lucatón” para palear las deudas del tratamiento.