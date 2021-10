Este lunes 18 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, se registró un trágico suceso en la comuna de La Pintana. En una jornada en que se registraron diversas manifestaciones a lo largo de todo el país y que los carabineros estuvieron sobrepasados en sus requerimientos, ocurrió una situación irreversible.

Giuliano, un menor de apenas un año y ocho meses, fue arrollado por un vehículo que era conducido por un adolescente. Mauricio Guzmán,padrino del niño, en conversación con CHV Noticias, relató que “tipo 2 de la tarde, en la calle Pablo sexto esquina Las Parcelas, iban tres muchachos arriba de una camioneta blanca…”, señalando que “el chofer era un menor de edad de 16 años“.

Además, Guzmán detalló que el infante “iba caminando por Las Parcelas con su hermanita de 14 años. Ellos pasaron rápido y atropellaron al niño. Su rueda paso por encima de su cabecita casi dándole muerte inmediata”. Tras este episodio, los dos pasajeros se dieron a la fuga, mientras que el que iba al volante fue capturado.

Pese a la gravedad de este hecho, el padrino aseguró que “personal de carabineros demoró su procedimiento“, debido a la contingencia relacionada con la conmemoración del 18 de octubre, en que se generaron marchas y disturbios en varios puntos de la capital. “Al niño solo lo trasladaron ayer en la noche al Hospital Padre Hurtado y hoy al Servicio Médico Legal”. Lamentablemente, el menor perdió la vida en el centro de salud bebido a la gravedad de la heridas.

“Su familia está muy angustiada con esta situación. Lo único que pedimos es que no quede impune todo esto, como muchas cosas que suceden por estos lados”, fue lo que expreso el hombre en medio de su angustia tras lo sucedido. No obstante, la fuente aseguró que actualmente no sabe qué está pasando con el autor del crimen, imputado por cuasidelito de homicidio. Tampoco tiene del todo claro si acaso enfrentará consecuencias legales.

Así como le ocurrió al pequeño Giuliano, se han registrado miles situaciones similares, en que los autores de los atropellos o colisiones con efectos fatales se dan a la fuga, fenómeno que ha incrementado considerablemente desde que entró en vigencia la Ley Emilia.