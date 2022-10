Grave denuncia contra volante de la U Pablo Aránguiz: Guardia asegura que lo agredió con objeto contundente

Un grave incidente se dio este lunes por la madrugada en un evento nocturno en Peñalolén, en el cual está involucrado el volante de la Universidad de Chile, Pablo Aránguiz.

Se trata de agresiones propiciadas por el futbolista hacia un guardia de seguridad que trabaja en el centro de Eventos Botánico, lugar al que acudió el profesional de 25 años junto a otras personas, entre los que estaba otro jugador de Barnechea.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por CHVNoticias, todo transcurrió cerca de las 12:30 de la madrugada, cuando el funcionario fue a buscar a un joven que aparentemente botó una motocicleta que pertenecía a un trabajador del recinto.

“Un cabro en estado de ebriedad al máximo botado al lado de la moto. La recogimos y le hicimos un par de preguntas al muchacho. ‘Yo no la boté’, dijo. Un productor le dijo que lo vio que estaba arriba. Ahí (lo asumió) y dijo ‘fue sin querer, después la pago’. Estábamos hablando y en unos segundos que nos desconcentramos el muchacho se da a la fuga cerro abajo”, contó el afectado a este medio.

En ese instante, el guardia, que por seguridad prefirió no revelar su nombre, y otra persona persiguieron a este sujeto y lo redujeron. En ese intertanto, relató que recibió un aviso de que un vehículo blanco ingresó al centro por una entrada que no correspondía.

El guardia señaló que el conductor de este automóvil apareció en escena y se identificó como Pablo Aránguiz, insultándolo de inmediato. “‘Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón’ me dijo”.

“Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos'”. De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente“, agregó.

El afectado confesó que no pudo ver con qué elemento lo golpeó Aránguiz, pero apuntó a que no se trató de un palo o un fierro. “Para mí fue una manopla o con la cacha de una pistola. Fue de acero”, insistió.

A raíz de esto, fue a la ambulancia y le realizaron curaciones, siendo trasladado minutos después a la Mutual de Seguridad de Estación Central, lugar en el que le pusieron puntos de sutura y del que salió pasadas las 9:00 de la mañana.

El funcionario aclaró que en todo esto el único implicado es el futbolista, ya que no observó ni recibió amenazas de ninguno de sus acompañantes. “Te mentiría si dijera que alguien de su grupo se metió y me agredió. Él solo fue el que hizo esto”, sostuvo.

“Era un delincuente cualquiera”

Minutos después del incidente, el jugador llamó a un teléfono y contestó la esposa del guardia. Allí, pretendía pagar los daños de la motocicleta y solucionar todo “de buena manera”, aunque no se refirió a las agresiones.

Actualmente, el trabajador tiene 10 días de licencia, pero admitió que “moralmente estoy mal. Yo trabajo en seguridad y este es un ambiente al que uno se expone siempre, sobre todo de noche. Uno en todas las fiestas saca gente drogada o que se pone a pelear y siempre me insultan que me van a matar y todo eso”.

“Pero anoche sentí miedo con este muchacho, porque para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera (por su) vocabulario y amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado”, añadió.

Además, apuntó a que Aránguiz se “mofaba” de todo lo ocurrido. “Me decía quera conocido y que no le salía nada matar a un hueón. ‘Te reviento a balazos altiro’. A la larga soy realista, no sé con qué me pegó, pero si hubiera podido pegarme más y matarme, el hombre me mata en ese momento”, señaló.

Por último, recalcó que ya hizo la respectiva denuncia ante Carabineros por amenazas de muerte y lesiones graves.

CHVNoticias se contactó con el club Universidad de Chile para que aborde lo ocurrido, pero respondieron que momentáneamente no harán ninguna declaración.