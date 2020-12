VIDEO RELACIONADO – Izkia Siches se refiere a la aprobación de la vacuna de PfizeR (01:00)

Con pocas horas de diferencia, Danilo Aravena y María Teresa Zárate fallecieron el pasado 21 de junio en la Ligua. Una historia de amor que nació tras conocerse en un bautizo y se extendería por los siguientes 48 años. Su familia dice que eran inseparables y ya pensaban en cómo sería su aniversario número 50.

“Ellos nacieron el mismo mes, nacieron el mismo año y se fueron el mismo día”, cuenta Rocío Aravena, hija del matrimonio.

La mujer dice que aunque el dolor ha sido tremendo, ven el momento de la partida como algo mágico porque su madre habría partido una vez que todos sus hijos estaban juntos.

“Estábamos todo reunidos en el comedor y le avisaron a mi hermana que mi mamá había fallecido. Lo interpretamos como que mi mamá nos quería ver juntos”, señala emocionada Rocío.

La hija del matrimonio cuenta que el consuelo que tienen como familia es saber que ninguno de ellos sufrió.

“Mi mamá jamás supo que mi papá estaba grave y mi papá jamás supo que mi mamá estaba grave. Yo creo que hay algo místico porque sentimos que mi papá sí o sí se iba a ir y que mi mamá lo esperó para irse con él”, nos cuenta convencida Rocío.

Dolor persistente que ha estado presente desde junio y que luego se incrementó porque además de haberse contagiado Rocío y sus otros 3 hermanos, el otro golpe fuerte vino en octubre, con el fallecimiento de su cuñada. Dice que la gente debe tomar conciencia.

Consejos para enfrentar las fiestas

Y aunque varios pensaban que la pandemia se estaba alejando y veían que la baja en los casos por varias semanas podría ser un indicio de normalidad, los expertos son enfáticos en señalar que no hay que bajar la guardia y entregan varias recomendaciones para tener unas fiestas de fin de año seguras.

“Las reuniones deberían ser en espacios exteriores, si es posible, los participantes deberían llevar mascarillas y mantener la distancia física. En espacios interiores, limitar el tamaño del grupo y asegurar una buena ventilación para reducir el riesgo de exposición son claves”, informó durante este miércoles la OMS a través de un comunicado.

El organismo hizo un llamado a la responsabilidad individual e invitó a no subestimar la importancia de las decisiones personales y comunitarias, en la evolución de la pandemia del coronavirus.

“Puede parecer incómodo llevar mascarillas y practicar la distancia física con los amigos y familia, pero hacerlo contribuye de forma significativa a que cada uno esté seguro y saludable”, agrega la OMS, que aconseja también evitar las aglomeraciones en el transporte.

Y aunque varios expertos aseguran entender el entusiasmo por las reuniones familiares a fin de año, piden tener autocuidado para evitar los contagios. “Para el año nuevo no siempre se podrá dar el abrazo porque son de familias distintas y no sabemos cuáles han sido sus prácticas de seguridad. La pandemia no se ha ido y el virus sigue circulando”, explica Claudio Castillo, académico de la Universidad de Santiago y experto en políticas públicas en salud.

El profesional señala que puede haber una falsa seguridad y que las medidas de prevención no solamente se tienen que mantener, sino que hay que aumentarlas.

“La percepción de que el riesgo ha disminuido es porque se genera una sensación de que hay menos casos, pero la verdad es que no han bajado de un promedio de 1.500 en los últimos 3 meses. Por lo tanto, es una situación compleja”, sostiene el académico.

Los desafíos de las próximas semanas

Y aunque por ahora no está claro qué ocurrirá las próximas semanas, el temor de que aumenten los casos luego de las fiestas de fin de año sigue latente.

“Debemos preservar las medidas de prevención y además el gobierno debería fortalecer la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento. El ministro plantea que se han aumentado a más de 40 mil, pero lo ideal serían alrededor de 100 mil pruebas diarias”, señala Castillo.

Y aunque el anuncio de la llegada de la vacuna es tremendamente esperanzador, dice que recién en 2022 podríamos tener una vida prácticamente normal.

“Lo que viene antes (de la vida normal) son los procesos de vacunación, y es más de una dosis. Para que tenga efecto debe acudir una parte importante de la población, por lo tanto, más que celebrar por el inicio de la vacunación, debemos celebrar cuando hayamos cumplido con la cobertura de más del 80%”, agrega el académico.

El experto sostiene que debemos asegurar que todos tengan acceso a ellas y transmitir que son seguras, porque aunque se haya demorado un año, se utilizó un aprendizaje de la información que tenían los laboratorios de otros coronavirus y ya había un avance científico.

Y justo cuando aumenta la preocupación por un rebrote en la víspera de las celebraciones de fin de año, la familia Aravena Zárate quieren entregar un mensaje para evitar el dolor que han pasado producto del COVID-19-

“Se entiende que se quiera volver a la normalidad, pero no hay que bajar los brazos porque esto no ha parado”, sostiene Ximena Aravena, otra de las hijas del matrimonio fallecido.

“Uno puede llevar el virus a su familia y dejar un desenlace fatal como ocurrió con mis papás”, agrega Rocío.

La familia aún con el dolor latente por el fallecimiento de tres integrantes de su clan, piden que la gente se cuide y que no tengan que sufrir la pérdida de un familiar para entender la gravedad del asunto. “Lo que vivimos fue extremadamente doloroso”, señala Ximena.