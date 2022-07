Pasajeros de un bus rumbo a Calama terminaron empapados: Agua acumulada por la lluvia inundó el primer piso

El pasado jueves 14 de julio, un grupo de pasajeros vivió un angustiante momento mientras viajaban en un bus rumbo a Calama, Región de Antofagasta. Todo a raíz del ingreso de una gran cantidad de agua proveniente de la lluvia que en ese momento se desarrollaba en el norte chico.

Según el relato de algunos usuarios, el hecho habría ocurrido tras pasar por la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo. En ese instante, las personas que iban en el primer nivel de la máquina fueron impactadas de frente por el agua.

“Después de Ovalle seguimos en la ruta, pasaron unos 20 minutos y el bus frena bruscamente, y se abre la puerta entrando una ola gigante a nuestro rostro. Esa agua nos estaba ahogando“, cuenta María Alejandra Pastén (49) en conversación con CHV Noticias.

La mujer, quien viajaba junto a su nieta de seis años y su madre de 80, tomó el transporte a eso de las 13:45 horas en Illapel con destino al puerto de Coquimbo, donde la estaba esperando su hija. Sin embargo, este traslado terminó transformándose en una verdadera odisea, luego que terminara completamente empapada.

“Mi nieta gritaba ‘no me quiero morir, abuelita’ y todos gritábamos. De repente apareció un señor, que dice que fue a hablar con el chofer, y le habría dicho que no iba a parar porque no sabía dónde estaba”, relató.

En ese sentido, afirmó que desde la empresa “prestaron cero ayuda, el conductor siguió la ruta y nosotros subimos como pudimos al segundo piso. Ahí una señora me pasó un polerón, otro me pasó una casaca”.

“Tragamos mucha agua, porque era como una ola gigante que nos llegaba al rostro y no nos dejaba respirar“, recordó.

Asimismo, denuncia que al interior del bus solo había un representante de la compañía: El chofer. “No había ni siquiera un auxiliar y no nos tomaron los datos al subir al bus. De hecho, ni nos pidieron el teléfono de emergencia“, aseguró.

Al día siguiente del suceso, Pastén comenzó a contactarse con los demás pasajeros del primer piso y ahora tienen un grupo de WhatsApp donde van reuniendo antecedentes para interponer una demanda. “Un caballero que iba en el primer piso, ese día fue a la agencia a reclamar y ahí estaba el chofer contando que se había tirado por un estero y que casi se lo había llevado el río“, señaló.

“Yo creo debajo del bus había alguna fisura o rotura, porque cuando entramos a Illapel, le dije al caballero de Pullman que estaba todo mojado y que nos podíamos resbalar. No nos dijeron nada”, agregó.

Finalmente, indicó que quiere dar a conocer este caso porque “si usted es conductor profesional y conoce la ruta, ve que está pasando mucha agua en un estero o quebrada, cómo se va a tirar. Más encima el bus se venía lloviendo por la ventana”.

CHV Noticias tomó contacto con la empresa de transportes aludida, sin embargo, indicaron que aún no tienen un comunicado oficial al respecto.

Revisa los registros del momento acá: