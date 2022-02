Uno de los atractivos turísticos más visitados en Chile es la zona lacustre, cuyo epicentro es Pucón, comuna que está ubicada en la Región de la Araucanía. Si bien los turistas disfrutan del verano por estas semanas, para los vecinos que permanentemente viven ahí la realidad es otra. Esto porque hace ocho días que no pasa el camión de la basura y aún no tienen una solución directa desde la municipalidad.

“Ha sido desastroso, desde el municipio nos han dado distintas respuestas, como que está en mantención el camión o que no hay personal, nada claro. Además, no solo es en la villa donde vivo, sino que está ocurriendo en muchos lados”, contó Matías, quien reserva su nombre real en anonimato, a través de nuestra sección Cazanoticias.

Luis Silva, quien es presidente de una junta vecinal de Pucón, confirmó las palabras anteriores, señalando que “son varios sectores, como en avenida Colo Colo, villa Las Araucarias y en el campo. Se acumula la basura ocho, nueve días y las respuestas de la comuna son muy vagas”.

Es importante considerar que esta situación se acentúa en las vacaciones de verano, donde la cantidad de habitantes se incrementa exponencialmente debido al turismo, resultado primordial el refuerzo del personal destinado a los servicios de la ciudad.

Silva es crítico frente a lo que sucede en la comuna ya que “llega gente de afuera a postular a cargos, quienes solo conocen el sector en sus vacaciones y luego se ven las consecuencias’‘. “Yo creo que ha sido negligencia, tozudez y eso pasa la cuenta”, agrega.

Gabriela Soto, directora subrogante de la Dirección de Aseo Ornato y Medio Ambiente, indicó al medio Proaraucania que “todos los días estamos en terreno y debemos sortear cada una de las situaciones que se presentan. El desperfecto mecánico de un camión recolector, que funcionarios se enferman y presentan licencias médicas y otras situaciones, hacen variar la programación del retiro de basura”.

Reacciones de vecinos

“La gente está acumulando la basura ahora dentro de sus casas porque afuera la rompen los perros y las calles ya no dan más”, señaló Matías.

Ahora bien, algo que destaca el vecino de Pucón es que las calles turísticas “lucen limpias y no hay basura”, por lo que el problema se encontraría en sectores específicos.

“Si alguien va a Caburga, en los sectores del lago, apesta. Si alguien no quiere ver esto, no es objetivo” complementa Luis Silva a CHVNoticias.

“Desde Aseo y Ornato no tomaron las precauciones y ahora estamos en pleno verano, y no encuentran cómo solucionar el problema. Ha sido una cadena de reclamos e imaginamos que están trabajando en ello, pero no tenemos una respuesta aún”, agregó el presidente de la junta de vecinos.

En redes sociales, otros vecinos también han dado a conocer sus posturas en distintos posteos donde han reclamado para conseguir una solución a la lenta situación.

NO HAY RECOLECCIÓN DE BASURA EN PUCON. Pucon nadando en BASURA!!!!! @municipiopucon https://t.co/NUkiJNFWCU — Vecino (@hijodevecino21) February 1, 2022

Que onda el municipio de pucon… Ando dando su vuelta loca y desde el viernes he podido apreciar que no se ha retirado la basura de distintos sectores de la ciudad — natalia muñoz (@natalia0912) January 19, 2022

Un amiga vino por primera vez a Pucón hace un una semana y su primera observación fue "es muy sucio".

Los "centros" de reciclaje de pucón están siempre colapsados y las calles llenas de bolsas de basura, esto sin contar la basura que hay botada y desparramada por todas partes. pic.twitter.com/jyqQTjdvL1 — valentina herrera campos (@valenti10850004) February 1, 2022

Respuesta de la Municipalidad de Pucón

La directora de Aseo Ornato y Medio Ambiente (DAOMA), Evelyn Silva, señaló a CHVNoticias que “hemos tenido un crecimiento exponencial de población. Nuestra gestión se ha visto un poco lenta debido a tacos en las rutas, el déficit de personal y también la cantidad de basura en comparación con otro año, que es el doble con la comparación a otros años“.

“En un verano normal en enero eran 910 toneladas de basura y este mes de enero 2022 son 1.600 toneladas. Ahí nos damos cuenta que esto es igual a generar basura” agregó la directora de DAOMA.

“Como municipalidad estamos realizando nuestros recorridos normales, se esta trabajando con toda la flota de camiones. Además, estamos licitando algunos sectores para poder aportar y poder sacar la basura para no generar un problema sanitario”, concretó Evelyn Silva.

Si quieres conocer los recorridos donde pasa el camión recolector en Pucón