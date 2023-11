Queman con ácido en el rostro a adulta mayor que vive en “situación inhumana” en La Florida

Una desgarradora denuncia recibió la Fundación SuperCan, tras recibir la llamada de una abuelita pidiendo ayuda para sus perritos que fueron golpeados con piedras hasta morir y, junto con ello, terminó siendo atacada con ácido en su cara por desconocidos.

La víctima correspondería a Marilita González de 83 años, quien sufrió el terrible ataque a pocas cuadras de su casa en la comuna de La Florida. Hasta el lugar llegó personal de la fundación a quien le relató escabrosos detalles de lo sucedido.

“Fue hace tres jueves que me salieron en el camino, iba yo a comprar ahí a la botillería carboncito, llevaba mi carrito y me paré ahí porque me hablaron y yo me doy vuelta y me dicen ‘este regalito’, me tiraron una cuestión como spray y yo me revolcaba en suelo, nadie me ayudó“, relató Marilita en un registro viralizado por la propia fundación.

“Me vine corriendo, me puse agua aquí en mi casa. Me tiraron no sé si fue con una pistola o un spray pero sonó como chirrido en mi cabeza y me tiraron un repelente. No sé, por lo que se sabe es ácido. Gracias a dios ya no siento tanto dolor porque estoy con calmantes”, agregó.

Junto a lo anterior, Marilita aseguró que sufre constantes robos al interior de su hogar, donde incluso han asesinado a sus mascotas.

“Los desgraciados se han subido dos o tres veces en la casa, se han metido por arriba del techo a robar. Hace poquito se metieron aquí y hasta a mis perritos le han tirado cosas, me han matado 6 perritos ya”, fue parte del triste relato.

“Pongo mi cobertor y duermo en la cerámica”

La mujer de 83 años vive una difícil realidad junto a su marido que sufre de alzhéimer, en una casa que se encuentra en mal estado, la que no han podido arreglar a causa de sus pensiones bajas e imposibilidad de trabajar, ya que Marilita se encuentra a punto de perder su visión.

“Soy el hombre y la mujer de la casa, por lo que tengo que, en lo que pueda, trabajar porque la pensión es demasiado baja (…) Y si yo no trabajo, ¿qué vamos a comer? Tengo animalitos, tengo un marido con alzhéimer, sordo. Nosotros tenemos 84 años, nadie nos va a dar un trabajo bueno. Tengo que trabajar en lo que pueda yo, pero él no hace nada porque la pensión de él es muy baja, a veces se la dan y a veces no se la dan”, sinceró González.

“Además, se llovió el segundo piso, se mojó todo y yo no tengo cama abajo y no puedo subir, así que pongo mi cobertor en la cerámica porque el colchón hubo que botarlo, quedó estilando, se pasa entera la casa”.

La denuncia de los hechos y las condiciones en las que se encuentra viviendo Marilita, fue tomada por la 36° Comisaría de Carabineros de La Florida, donde la organización actuó como testigo de fe, registrando sus declaraciones mediante al video difundido en redes.

Ayudas y donaciones para Marilita

Tras conocer la impactante historia , la fundación SuperCan se encuentra haciendo una colecta de alimentos y fondos para ayudar a Marilita, su marido y a sus mascotas, las cuales tampoco se encuentran en condiciones aptas de cuidado.

Al respecto se refirió presidente de la Fundación, Cristian Mella, en relación a la gestión de los recursos: “Verla de cerca es sumamente dramático, no lo esperábamos nosotros. Enterarme de que matan a sus perritos, la quemaron con ácido, la situación que pasa, cómo le roban, cómo vive, cómo duerme. Es una situación inhumana, yo creo que esa es la definición“, aseguró.

El representante de la organización, también entregó detalles acerca de las condiciones en las que se encontraban las mascotas de la mujer y la forma en que se gestionará la ayuda.

“La verdad, los perritos están plagados en pulgas y garrapatas, entonces dependemos mucho de esas donaciones. Ya tenemos dos rescatistas, que una está canalizando la cuenta de banco para que pueda hacer las compras de lo que necesite la abuelita”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FUNDACIÓN SUPERCAN. (@fundacionsupercan)

Síguenos en