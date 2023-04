Denuncian robo de perro de compañía de niño con TEA: Familia pide que ladrón “se ponga la mano en el corazón”

Una verdadera pesadilla es la que está viviendo una familia de la comuna de La Pintana, luego que sufrieran el robo de su perro de tan sólo cinco meses.

El hecho ocurrió a eso de las 14:50 horas del pasado domingo 16 de abril, luego que visitaran un domicilio ubicado en calle Quilpué, en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a imágenes de las cámaras de seguridad de vecinos, un hombre con polera de color amarillo y jeans sustrajo al can raza Yorkshire desde la reja. Sin embargo, los afectados se dieron cuenta del robo después de una hora.

“Salí a la calle a buscarlo y los niños que estaban jugando nos dijeron que se lo había llevado un hombre con polera amarilla”, cuenta Andrea Farías, dueña de la mascota, en conversación con CHV Noticias.

“Por favor, que me lo devuelvan”

El perrito llamado Sam no sólo se ha convertido en una alegría para el hogar de esta familia, sino que también ha cumplido un rol fundamental al ser la mascota de compañía del hijo menor de Andrea.

“A mí me lo regalaron por mi hijo. Me dijeron que lo mejor era tener un animal para los niños que tienen TEA, entonces me lo regalaron chiquitito recién nacido“, señaló la madre del pequeño de dos años.

Asimismo, indicó que “todas las mañanas él (su hijo) se levanta y lo va a ver, porque tenía su cama y todo. Ahora que no lo ve se pone a llorar. Ellos jugaban a las mordidas, son súper unidos“.

Si bien el caso fue denunciado ante Carabineros, desde la misma institución policial le indicaron a la denunciante que tenía que concurrir a la Fiscalía. En esta última entidad, le señalaron que debía esperar cinco días.

“Lo único que quiero es que me lo devuelva, que se ponga la mano en el corazón por mi hijo. Todos en la casa estamos llorando por él, si lo criamos desde chiquitito (…) Yo saco la denuncia y todo, pero por favor, que me lo devuelvan”, expresó la mujer.

Otra de las preocupaciones de la familia es que Sam tiene una alimentación especial debido a problemas con su peso. “Con mi esposo no somos de plata, somos gente que vive en La Pintana y gastamos por el perro, porque queremos al animal y quiero que me devuelvan para que mis hijos dejen de llorar”, añadió la denunciante.

Importancia de los animales de apoyo emocional

José Perich, vocero de Autismo Chile, indicó en un artículo que “existen varias experiencias exitosas y satisfactorias en el uso de perros de asistencia para niños del espectro autista”.

“Los perros, a diferencia de otras especies, tienen una capacidad innata para interpretar señales humanas, lo que permite que puedan convertirse en un instrumento terapéutico y un apoyo en la vida diaria para las personas del espectro autista”, agregó.

En el caso de un niño con TEA, sostuvo que “se muestra más abierto a interactuar con perros debido a que en ellos encuentra un lenguaje corporal más simple y menos complejo que el que implican las relaciones humanas. Es así que puede ejercitar su capacidad para comunicarse desde un sistema de códigos menos desafiante para él”.

“Estudios han demostrado que la interacción y convivencia con perros favorecen la aparición de conductas positivas y disminuyen los episodios de agresividad en los niños del espectro”, añadió.