¿Se cae el sueño? Seleccionadas de waterpolo podrían quedar abajo de los Panamericanos por falta de dinero

Las jugadoras de la Selección Nacional femenina de waterpolo Sub-19 atraviesan un momento crítico: Corren el riesgo de perderse los Panamericanos de Indianápolis 2022, a los cuales clasificaron en una partida histórica a fines del año pasado, porque la Federación no cuenta con el presupuesto para financiarlas.

Las familias de las jóvenes, quienes las han visto invertir años de sus vidas entrenando -tanto dentro como fuera del agua y a todas las horas del día-, se rehúsan a permitir que las deportistas se pierdan este campeonato por el que tanto trabajaron para clasificar. Es por ello que se están movilizando para intentar recaudar el dinero necesario y llevarlas por sus propios medios.

“Necesitamos de la ayuda de todos y todas para cumplir el sueño de estas chicas“, comunican los apoderados de las 15 seleccionadas. “Se ganaron la clasificación en la piscina y se merecen esta experiencia“.

Las jugadoras lograron la clasificación en los Sudamericanos Lima 2021. “Todos pensaban que nos iban a golear, que es lo que siempre ha pasado contra países como Brasil, Argentina y Colombia”, cuenta la entrenadora Karina Campos en conversación con CHV Noticias. “Pero estas niñas son increíbles. Jugamos de igual a igual, fueron encuentros históricos. Nadie nos hizo más de 20 goles, aún cuando la arquera jugó con un dedo que se fracturó en el primer partido. Pelearon hasta el final y perdieron la medalla de bronce por tan solo dos goles“.

Julieta Adán, delegada del grupo de apoderados, declara que “en ese momento de celebración se nos indicó desde la Federación que estábamos listos para ir a Indianápolis”. Sin embargo, a una semana de que terminara la fecha de inscripción para el campeonato, les comunican que no hay fondos ni tampoco una posibilidad de hacer algo para remediarlo.

Gran pasión y potencial deportivo

Entre las 15 familias reunieron el dinero para poder pagar por la inscripción ellos mismos y no dejar ir la oportunidad. No obstante, esto es solo un pequeño porcentaje de lo que aún queda por pagar.

Este problema ya cobró a una seleccionada, quien tuvo que dar un paso al costado debido a que para su familia la meta resultaba inalcanzable económicamente. “Esto no es fácil”, lamenta Julieta, quien agrega que “somos en su mayoría familias de clase media. Hay varias que ven imposible hasta la posibilidad de pedir un crédito. Esta es nuestra última opción“.

“Hay dos chicas en particular que decidieron no entrar a la Universidad este año para enfocarse y darle la oportunidad al deporte”, añade. “Son dos chicas muy buenas que le están dando esta chance a Chile, dejando atrás su carrera y su futuro para poder estar en esto”.

Constanza Beltrán (18), jugadora titular de la selección que ha cumplido con el rol de capitana, es una de ellas. “Nos proyectamos en los juegos y decidimos dedicarnos a ello. Nadie creyó que podríamos clasificar, pero lo logramos y realmente es un sueño, una oportunidad única“. “Creemos que este es solo el comienzo y que se nos viene mucho para adelante, pasar por estos Panamericanos va a ser un gran aporte para nosotras”.

“Es un deporte que ellas aman y adoran. Se reúnen a entrenar a diario a las seis de la mañana“, narra Julieta. “Solo pensarlo lo hace más triste aún. No queremos llegar al momento de decirles que no logramos reunir el dinero y no podrán ir. Por eso es que tratamos tan duro de lograr apoyo de donde sea que venga”.

Un grito de ayuda

“Cada día que pasa la situación se vuelve más complicada, porque los pasajes suben de precio a medida que la fecha se acerca”, declara Julieta. “Queremos intentar comprar los pasajes en el CyberDay este próximo lunes. Esa sería nuestra fecha tope, ya que el costo de eso es lo que más nos apremia”.

El monto que deben reunir las familias ronda los $2 millones y medio por cada deportista. Además, deben costear también los costos de sus dos entrenadores y del árbitro correspondiente que debe poner cada país clasificado al torneo.

Mientras su futuro se mantiene incierto, las jóvenes continúan practicando a diario y difundiendo la colecta por redes sociales. “Ellas no tienen ninguna visión de que esto no se va a poder lograr, y nosotros tenemos la meta de poder cumplir esta meta suya”, asegura Julieta.

“Queremos enviar un grito de ayuda a la ministra del Deporte y a nuestro actual Presidente”, dice Constanza. “Creo que están interesados en que esto surja, y nos gustaría que nos escucharan y nos apoyaran. No solo a nuestro equipo de waterpolo, sino también a todo el deporte femenino de nuestro país que siempre ha estado bajo la sombra de los hombres”.