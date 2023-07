Familiar de Hans Valdés sufrió violenta encerrona en San Joaquín: Lo amenazaron, golpearon y robaron su vehículo

Un familiar de uno de los 14 jugadores de Gran Hermano Chile fue víctima de una violenta encerrona el pasado jueves 13 de julio, sufriendo el robo de su vehículo a manos de delincuentes en la comuna de San Joaquín.

Se trata de Manuel Fuentes, tío de Hans Valdés, el futbolista de 18 años oriundo de Constitución que esta semana cumplió 1 mes en el encerro. Durante el robo, contó, fue golpeado en la cabeza y recibió duras amenazas de muerte.

Según contó a CHV Noticias, el hecho ocurrió cuando fue a comprar churrascos en compañía de su ex pareja, luego que sus hijos no lo quisieron acompañar. “Gracias a Dios no iban en el auto”, agregó.

En eso, tras comprar los sándwiches, la mujer decidió parar en un local, cercano a la casa, para comprar una bebida. “Yo tenía los churrascos sobre mis piernas y, cuando los iba a dejar en el asiento, me empiezan a insultar y me abren el auto“.

Insultos y amenazas de muerte

A continuación, realtó Manuel, vivió momentos de verdadero terror, pues los antisociales lo intimidaron con armas e, incluso, le apuntaron en la cabeza. “Empezaron a gritar ‘pásalo o te vamos a matar’ (…) Y cuando logré sacarme el cinturón, uno me pegó en la cabeza con la pistola“, contó.

Una vez que los delincuentes lograron tomar posesión del automóvil, el actuar de ellos no terminó allí, ya que lo intentaron atropellar y fue su ex pareja quien gritó para que lo esquivara y se subiera a una vereda.

Es su herramienta de trabajo

Tras la encerrona, Fuentes se dirigió con su hermano a la 50 Comisaría de San Joaquín para interponer una denuncia. Ahora, explicó, piensa en cómo continuará con sus labores de contador auditor tras perder una de sus principales herramientas de trabajo.

“Ese vehículo lo uso para visitar a mis clientes, para ir a Constitución. Soy contador, entonces tengo clientes aquí en Santiago, en Constitución, en Los Vilos, San Javier. Me movilizaba bastante en él“, detalló el tío del jugador de Gran Hermano.

¿Qué hacer si veo el vehículo?

En caso de identificar el vehículo o detectar su venta en plataformas digitales, Manuel solicitó contactarlo al correo auditor.mafg@gmail.com.

El vehículo, en tanto, es un Kia Cerato Año 2016, color Blanco Invierno. Mientras que la placa patente es HW-RR-22.