Lanzaron hasta completos: Furiosos clientes atacaron a trabajadores de local de comida rápida en Puerto Montt

Un grupo de trabajadores de un local de comida rápida y clientes protagonizaron una violenta discusión en el Mall Paseo Costanera, en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El hecho se habría registrado a eso las 19:00 horas, del pasado viernes 27 de enero, cuando trabajadores de la empresa Doggis se disponían a atender a los últimos clientes.

Dentro de ellos se encontraba un hombre, que según el testimonio de los propios afectados, llegó al lugar “con una mala actitud” desde un comienzo.

“No sabemos qué fue lo que le molestó al caballero. No le gustó algo de su pedido, entonces le preguntamos a la jefa de local y dijo que ‘sí, que le cambiáramos el producto'”, comentó una de las trabajadoras a CHV Noticias.

La joven de 23 años, quien llegó a este empleo en diciembre pasado, se comunicó a nuestro Cazanoticias para dar a conocer la preocupante situación.

“Después llegó su pareja, (también) con mala actitud. No sabemos qué pasó ahí, pero yo estaba limpiando la parte de los helados y de repente ella, con una actitud súper fea, me dijo ‘qué mirai tanto, hue… ¿acaso te gusto'”, agregó la trabajadora, a lo cual respondió “ya, por favor, no sea ridícula”.

“Nos llegó de todo”

Ante esto, la clienta le lanzó un vaso con batido y comenzó a generarse una tensa pelea con otros tres trabajadores del local. “Me tiró una bebida, un server (donde ponen las salsas) y lo único que hice fue poner la mano para que no me siguiera atacando”, relató.

“Igual reconozco que reaccioné mal cuando me arrojó el vaso. Después de eso llegaron los guardias y no hicieron absolutamente nada. Ella seguía arrojándome cosas y a mis compañeros también. Los de seguridad del mall ni detuvieron la situación, solo se quedaron mirando”, denunció.

En ese sentido, la mujer señaló que “después de los alegatos me amezaron a mí y a uno de mis compañeros, porque la chica me iba a tirar un elemento que pesa como unos cinco kilos. Ahí interviene mi compañero”.

“Ahora estamos amenazados de muerte. No podemos salir del trabajo sin compañía, porque nos dijeron que nos esperarían un día afuera, que nos iban a acuchillar y nos iban a matar”, agregó.

Asimismo, sostiene que los sujetos le arrojaron distintos productos como bandejas, bebidas, salsas, batidos y hasta completos. “Nos llegó de todo”, afirmó.

Producto de lo anterior, la trabajadora terminó con heridas y rasguños en distintas partes de su cuerpo. Posteriormente, intentó interponer una denuncia ante Carabineros.

Respuesta de la empresa

A través de un declaración pública, G&N Brands, holding a cargo de Doggis Chile, lamentó “las acciones de este hecho aislado que derivaron en agresiones a las personas. Como marca condenamos la violencia en todas sus formas”.

“Con el objetivo de resguardar la integridad de nuestros colaboradores, nuestra área de Prevención de Riesgos Laborales efectuará una jornada de contención, que incluirá una capacitación al personal del local”, señalaron.

Finalmente, recalcaron que “si bien la investigación interna de este caso sigue en curso, reforzaremos todos los protocolos para evitar acciones de este tipo en el futuro“.