Turista fue arrastrada por varios metros tras sufrir abordazo desde auto en movimiento en la Zofri

Durante la jornada de este viernes se difundió un video a través de la red social Twitter donde se ve a un hombre asaltar a una mujer desde la ventana de copiloto de un auto en movimiento.

El breve registro, que llegó hasta nuestro Cazanoticias, termina cuando la mujer se aferra a su mochila, que estaba siendo sujetada por el asaltante, por lo que terminó siendo arrastrada por el piso a causa del desplazamiento del vehículo.

El robo ocurrió el pasado jueves en los estacionamientos de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y fue registrado por las cámaras del lugar, lo que permitió identificar la patente del auto y activar los protocolos para que Carabineros inicie la búsqueda del vehículo implicado con el delito.

La víctima es una mujer paraguaya que se encontraba de visita en nuestro país, quien terminó con su mochila arrebatada por los delincuentes.

Según un comunicado de la Zofri, “de acuerdo con informaciones preliminares, los antisociales realizaron previamente un seguimiento de la familia afectada desde el terminal de buses, perpetrando el hecho momentos después”.

“Zofri cuenta con vigilancia privada que resguarda el perímetro. Y las instalaciones de mall y recinto amurallado, redoblarán y potenciarán los esfuerzos, a lo cual se agrega la operatividad de las más de 500 cámaras de seguridad existentes y que han resultado esenciales para tareas investigativas y de control, lo cual ha permitido que a la fecha no haya ocurrido una mayor periodicidad de eventos como el registrado”, señala el documento.

Desde la Fiscalía Local de Iquique indicaron que la víctima no quiso constatar lesiones debido a que tenía preparado un viaje. También informaron que los asaltantes no han sido identificados, por lo que aún no existen detenidos, pero durante este viernes ingresó el parte a la fiscalía y se inició la investigación.