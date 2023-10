Valentina Chtchepatcheva: Realizan urgente llamado para ayudar a desvalida ex Bailarina Principal del Teatro Municipal

¿Te suena el nombre de Valentina Chtchepatcheva? Se trata de un ícono internacional que hace más de 30 años echó raíces en Chile, llegó a ser Bailarina Principal del Teatro Municipal de Santiago y hoy necesita de manera urgente ayuda.

¿Quién es Valentina Chtchepatcheva?

Valentina Chtchepatcheva es una ex bailarina nacida en Moldavia, cuando era parte de la Unión Soviética. Se formó en la escuela coreográfica Kishinev y se graduó en 1975. A partir de ahí fue laureada en los dos primeros festivales Estrellas de Ballet de la Unión Soviética.

En 1990, llegó a Chile y se unió al Ballet de Santiago como solista. Al año siguiente fue promovida a Primera Bailarina y en 1992 a Bailarina Principal.

Bailó los roles principales en Paquita, La Bella Durmiente, La Bayadera, Don Quijote, Espartaco, Cleopatra, El Lago de los Cisnes, La Sylphide, Coppélia, La Fille Mal Gardée, Romeo y Julieta, Giselle, El Pájaro de Fuego, Anna Karenina, La Fierecilla Domada y La Viuda Alegre, entre otros.

A lo largo de toda su carrera ha sido maestra y enseñado la danza, específicamente el ballet clásico, a múltiples generaciones de bailarines y aficionados. Fue maestra en el Ballet de Santiago, Universidad UNIACC y también en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago. Además, ha brindado clases en varias salas y academias de danza a lo largo del país.

¿Qué pasó con Valentina Chtchepatcheva?

Lamentablemente, la ex primera bailarina y Maestra del Ballet de Santiago, pasa por un complejo momento y necesita desesperadamente ayuda.

Actualmente la artista se encuentra, de manera provisoria, viviendo en una residencia para personas en situación de calle producto de su deterioro físico y mental. Situación que la tiene a punto de perder su departamento, el cual se encuentra en remate.

Valentina necesita urgente de un apoyo económico y profesional para recuperar su hogar y mantener un tratamiento psiquiátrico que asegure su bienestar como persona de la tercera edad. Por esta razón, se está organizando un evento para ir en su ayuda.

Ahí aparece la figura de Mauricio Vera, bailarín profesional radicado en Estados Unidos y ex alumno de Valentina. Además, es presidente de la Fundación Reconocimiento, organización sin fines de lucro que tiene como propósito revalorizar, reconocer y ayudar a bailarines que tuvieron un papel importante en la danza nacional.

“Las bailarinas mueren dos veces, la primera es cuando dejan de bailar”, afirma Mauricio, quien también busca algo más romántico, un reconocimiento en vida y sueña con poder concretar un homenaje para Valentina, considerada por muchos como la mejor bailarina que ha pisado el escenario del Teatro Municipal de Santiago.

Mauricio afirma que la destacada bailarina nunca tuvo una despedida en el escenario, algo muy importante para un artista. Por eso, anhela con ver a Valentina nuevamente en el escenario del Teatro Municipal siendo ovacionada y recibiendo rosas, como manda la tradición en este tipo de actos.

Sara Nieto y los problemas de Valentina

Valentina arrastraba hace varios años problemas, que nunca fueron tratados y estos se agudizaron cuando fue despedida del Teatro Municipal y dejó de bailar.

Presentaba varios traumas, como el fallecimiento de sus padres y esposo. También adicciones al alcohol y al cigarro. Además, a sus 66 años y una vida dedicada al esfuerzo y desgaste físico, ahora sufre problemas en sus caderas.

Toda esta información y problemas los ratificó Sara Nieto, ex compañera de Valentina por largos años. La uruguaya, que ya lleva más de 43 años en Chile, lamenta su situación: “Es una pena, sobre todo por ser una persona tan exitosa. Fue una excelente bailarina y también gran maestra. Ojalá se le pueda ayudar comprando entradas para el evento”, afirmó.

Nieto manifestó que Valentina se dejó estar con respecto a su salud mental y era “muy llevada a sus ideas”, por lo cual no aceptaba consejos ni ayuda. “Ojalá pueda recuperar su departamento, porque ella tiene el Síndrome de Diógenes y no lo aceptaba, hasta que tuvo que dormir en la calle porque ya no podía entrar a su departamento, por las cosas que acumulaba”.

¿Qué es el Síndrome de Diógenes?

Esta enfermedad trata sobre la acumulación de cosas y se da de forma casual, como consecuencia de una falta de interés por el orden y la higiene, que deriva en una gran aglomeración. Los objetos y basura invaden el espacio de quien padece el trastorno sin que él o ella sepan frenarlo.

Este mal se da más común en personas de 65 años y también se presenta a través de aislamiento social, reclusión en el propio hogar y abandono de la higiene.

Tal como contó Sara, hace algún tiempo el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, cubrió el caso por la denuncia de los vecinos, que ya no soportaban el olor y la acumulación de objetos que a Valentina ya no le permitían ni abrir la puerta de su hogar.

Evento a beneficio para Valentina Chtchepatcheva

Si bien en estos momentos la maestra se encuentra de manera provisoria en una residencia para personas en situación de calle, lo cierto es que se requiere solucionar varias situaciones que le aquejan, para así garantizar su dignidad como persona y como madre de familia.

Su departamento, ubicado en la calle Cóndor de la comuna de Santiago, se encuentra en pésimas condiciones y se requieren varios trabajos cuyos costos son de más de cuatro millones de pesos ($4.267.340). También mantiene deudas impagas por aproximadamente doce millones y medio.

Cabe mencionar, que Valentina al ser originaria de Moldavia, su círculo familiar en Chile es muy reducido. Además, aquel país no tiene embajada ni consulado en Chile, por lo que ha sido imposible acceder a algún tipo de beneficios o ayuda para la galardonada maestra.

Debido a todos los problemas mencionados, Mauricio organiza un evento para recaudar fondos.

Dirección del evento : Teatro de la Fundación Cultural Lo Prado, ubicado en Paseo de las Artes 880, comuna de Lo Prado.

: Teatro de la Fundación Cultural Lo Prado, ubicado en Paseo de las Artes 880, comuna de Lo Prado. Fecha y hora : Próximo martes 17 de octubre, a las 19:30 horas.

: Próximo martes 17 de octubre, a las 19:30 horas. Programación : Habrá un programa mixto en el que se presentará la reposición de “Días de Locura”, del coreógrafo Jaime Pinto, contando con la participación de bailarines del Ballet de Santiago del Teatro Municipal y del Ballet Nacional Chileno (Banch), entre otros artistas.

: Habrá un programa mixto en el que se presentará la reposición de “Días de Locura”, del coreógrafo Jaime Pinto, contando con la participación de bailarines del Ballet de Santiago del Teatro Municipal y del Ballet Nacional Chileno (Banch), entre otros artistas. Dónde comprar las entradas: Pulsando aquí puedes adquirir las entradas en Ticketplus.

