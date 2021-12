Poder ayudar a la familia cuando se encuentra lejos es uno de los deseos de varios migrantes. En este sentido, la utilización de empresas que envían dinero al extranjero es primordial para este propósito, como en el caso de esta cazanoticias quien se comprometió con aportar dinero para un procedimiento médico de su abuela.

Ángeles Rodríguez llegó hace cuatro años a Chile tras dejar a su familia en Venezuela, donde su abuela estaba enferma de cáncer y necesitaba de urgencia una operación para extirpar un tumor de su vejiga. La cirugía tenía un valor de US$ 5.000 y ella se había comprometido a enviar US$1.400 desde Chile, utilizando para esta transacción, a la empresa virtual Giros Platinum, con la que tuvo una pésima experiencia.

En medio de la urgencia, el 15 de noviembre pasado ingresó a la página web a través de su página de Instagram y accedió a un número de WhatsApp para contactarse con un ejecutivo. La persona que la atendió, le entregó detalles sobre cómo realizar las transacciones y el tiempo que tomaría hacer llegar el dinero al país caribeño.

De esta manera, Ángeles envió el total del dinero a nombre de Rony Guerire, quien fue la persona que la atendió en Giros Platinum. Luego de unos minutos, la clínica recibió dos pagos de US$500 y US$400, respectivamente. El ejecutivo, a su vez, le envió pantallazos de cada transacción. Sin embargo, el tercer envío correspondientes a US$500 le pareció un tanto cuestionable. Al verificar, sus dudas se transformaron en preocupación, luego que su madre constatara en la clínica que no se había realizado el último pago.

“Me percaté que la transferencia era falsa. Era la misma de US$500 que habían hecho antes, solo que le pusieron una marca de agua con el logo de su empresa. Una vez que lo vi dije que era falso, pero igual se lo envié a mi mamá para que preguntara si les había llegado el pago y le dijeron que no”, detalló la denunciante a CHV Noticias.

Lee también: “Hace ocho años comenzó a salir una bola en mi estómago”: La lucha de Mario Avaria por saber qué ocurre en su abdomen

Al notar el problema, la joven volvió a escribirle a Giros Platinum para obtener una explicación, pero desde la empresa le manifestaron que era un problema con el banco, que había retenido el dinero, así que debía esperar, lo que hizo confiando en la respuesta. “Me trataron súper mal, me dijeron ‘te esperas o ya no te vamos a seguir respondiendo’. Pasaron 24 horas para saber qué había ocurrido con el banco y me dijeron que no había pasado nada. Manifestaron que iban a solicitar el reembolso y que eso demoraría entre tres a cuatro días”.

Tras unos días y notando la evidente falta de dinero, su familia consiguió lo que restaba y operaron a su abuela. Lamentablemente, falleció el sábado 27 de noviembre. “Debían operarla el 15 de noviembre, pero como no tenían el monto completo la operaron a los cuatro días. A ella debían ingresarla de urgencias, porque el tumor era tan grande y estaba ocupando tanto espacio en la vejiga, que podía ‘explotar’ y le ocasionaría la muerte. Como la operaron tarde, se complicó mucho y cuando consiguieron el dinero ya era muy tarde”.

El lunes 6 de noviembre Ángeles intentó nuevamente contactarlos, expresándoles que esta vez requería el dinero para poder contribuir con los gastos del funeral de su abuela, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente la amenazaron con bloquearla y le dijeron que todo lo que necesitara debía expresarlo por correo.

Tras la pésima experiencia que vivió, la mujer decidió ir a la PDI y presentar una denuncia por estafa. Para ello entregó todos los datos de la persona a quien depositó y pantallazos de sus conversaciones. Para su sorpresa, según comentó a CHV Noticias, los funcionarios le informaron que existían otras denuncias contra Guerire desde 2019, pero que los casos se han ido cerrando. “Les dije que a estas alturas no me importa el dinero, me importa que se haga justicia. Por su mala gestión mi abuela falleció, ya que no pudo ser operada a tiempo”.

Lee también: “No tenemos tiempo para la pena”: El terremoto en el hockey patín de la UC tras perder patrocinio del club

Para Ángeles, más allá de las penas que puedan existir por este tipo de delitos, lo importante es que se visibilice lo sucedido, puesto que la demora habría contribuido con el deterioro de la salud de su abuela. “No es justo que personas hagan cosas malas y sigan así como si nada. Hoy me paso a mí y quizás mañana le pase a otra persona con más dinero. Además, yo lo reuní con mucho esfuerzo, con la ilusión de poder ayudar en su operación”.

¿Cómo se regulan estas transacciones?

Los giros internacionales de dinero se realizan hoy a través de diversos canales, aunque algunos carecen de regulación. Un estudio encargado a la Biblioteca del Congreso Nacional especifica que se pueden efectuar por “servicios de entrega en efectivo ofrecidos por particulares a comunidades locales, servicios de operadores especializados en transferencia internacional, Empresas de Transferencia de Dinero o ETD, trasferencias interbancarias y por servicios prestados a través de sistemas de tarjetas”.

El informe de 2017 señala que las ETD no cuentan con una regulación particular, aunque es posible encontrar algunas disposiciones que las regulan de manera subsidiaria.

A pesar de lo anterior, existe una obligatoriedad de parte de las instituciones involucradas en el envío de remesas “de reportar determinadas operaciones tanto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como al Servicio de Impuestos Internos”.

Estos organismos reciben información con objetivos fiscalizadores, para prevenir el lavado de dinero y por sus implicancias tributarias, como expresa un informe de Estudios Económicos Estadísticos del Banco Central.

En el mismo documento se señala que “no obstante existe en la actualidad un régimen de libertad cambiaria, el Banco Central mantiene sistemas de información de las operaciones de cambio, recibiendo informes diarios de las operaciones spot del mercado cambiario formal, así como también de las de derivados”.

Lee también: Familia de Penco busca ayuda para niño de tres años con epilepsia refractaria: Sufre hasta 50 convulsiones al día

Respecto a la utilización de plataformas informales que funcionan preferentemente vía redes sociales, los venezolanos tienen opiniones diversas, por ejemplo, para Yira Martínez, quien no suele enviar dinero al extranjero puesto que su familia está en varios países, es importante que estos giros no se realicen en cualquier lugar “hay estafadores que se quedan con el dinero y la gente ya no es honesta, hay muchos oportunistas. También hay personas que estafan a los que cambian dinero”.

Mientras que, Oriana Rodríguez, quien habitualmente envía dinero a Colombia, ya que su familia vive en la frontera, realiza las operaciones por Afex. “En mi caso, uso casa de cambio enviando hasta Colombia, somos de frontera y les sirven más los pesos colombianos. No utilizo empresas de redes porque envían sólo bolívares”.

Por otro lado, José Ángel Rivas utiliza una casa de cambio vía WhatsApp y explica que “sólo se hace la trasferencia por Banco Estado y te hacen la transferencia a la tasa de cambio que ellos estipulan a una cuenta en Venezuela”. A pesar de que no se trata de un negocio formal, añade que “no creo que sea tan seguro, pero con esa persona por lo menos me ha ido bien”.

Recomendaciones al momento de enviar dinero

Para la Policía de Investigaciones, que recibió la denuncia en este caso, es fundamental que las personas que necesiten enviar dinero, ya sea dentro o fuera del país, lo realicen por medio de locales comerciales establecidos, que cuenten con un giro destinado para ello y que tengan un lugar físico donde realicen las operaciones.

Asimismo, el llamado es a no realizar este tipo de transacciones por medio de redes sociales como Facebook e Instagram. Al respecto, el subinspector Mauricio Bravo, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana detalló que “se han detectado en el último tiempo, varias páginas fraudulentas en Instagram con perfiles que son totalmente falsos. Ellos dicen realizar este tipo de cambios e incluso ofrecen comisiones que son más bajas que las que ofrece el mercado formal. Las personas caen en este engaño y finalmente envían cantidades cuantiosas de dinero”.

En este sentido, el modo de operar de este tipo de páginas se configura realizando una primera transferencia, la que llega al destinatario, sin embargo, la segunda o posterior no es recibida. “Esto es parte del engaño que estas personas gestan, porque al hacer el primer depósito este efectivamente se entrega, lo que genera un grado de confianza para que vuelvan a enviar dinero por el mismo medio. Hasta ofrecen bajar aún más la comisión”, detalla Bravo.

Lee también: Joven de Buin que pidió ayuda para tratar su obesidad mórbida tuvo su primer control médico en clínica del Doctor Valdés

Otro de los elementos a tener en cuenta es que “el local elegido genere una boleta, de manera de que las personas tengan la certeza de que la acción que se está realizando sea de índole legal. De esta manera, en caso que el dinero no llegue o pase cualquier otra situación en el camino, tengan una garantía. Esto no va a suceder cuando lo hagan a través de un medio informal”.

CHV Noticias intentó contactar a la empresa Giros Platinum y al denunciado, pero al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta de la firma.