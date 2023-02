Familia debe reunir $300 millones para tratar extraño cáncer de su hija: “Es una situación catastrófica”

Kassandra Silva tuvo un embarazo tranquilo. Sin mayores complicaciones, pudo traer al mundo en junio del 2019 a Vianka Berríos Silva, pequeña que la familia siempre definió como alguien “sana”.

Sin embargo, todo cambió en abril del 2022 cuando sus padres la llevaron a un control con el pediatra por una molestia en su pierna izquierda, que con el tiempo se fue acrecentando. Tras hacerse exámenes, el resultado fue desalentador.

A la niña, oriunda de San Felipe, le diagnosticaron Neuroblastoma en etapa 4, un cáncer muy extraño que afecta a sus órganos y huesos y que le impide tener un crecimiento normal, provocando, entre otros aspectos, que le cuesta demasiado el caminar.

“Fuimos a varios médicos, hasta que llegamos a un oncólogo que nos explicó de qué se trataba este cáncer. En una resonancia le encontraron un tumor de 13 centímetros que iba desde la columna hasta su abdomen. De hecho, se podía notar si le tocabas la guatita”, cuenta Germán Berríos, su padre.

Ahora, la familia busca recaudar fondos para hacer un tratamiento de inmunoterapia en España, para lo que deben juntar la alta suma de $300 millones.

¿Qué es el Neuroblastoma?

Esta patología está considerada dentro de las más “raras” que se da en diversos países, incluido Chile. De hecho, Francisco Barriga, médico pediatra, oncólogo y hematólogo jefe de Sección de Hematología y Oncología Pediátrica UC, asegura que “el 90% de los pacientes tiene menos de 3 años”.

El especialista explica que este cáncer es “muy agresivo con el que no se puede convivir largo tiempo. Excepcionalmente, algunos neuroblastomas maduran de forma espontánea hacia un tipo benigno llamado ganglioneuroma”.

“El pronóstico es muy variable según la edad del niño o niña, la extensión del tumor y factores biológicos específicos de la enfermedad. El tratamiento va desde la extirpación simple al uso de terapia multimodal como cirugía, radioterapia, quimioterapia o trasplante de médula”, agrega.

La familia pretende ir a Barcelona para atenderse con el doctor Jaume Mora en el Hospital Sant Joan de Déu, donde desarrollan la inmunoterapia anti-GD2 en sus pacientes.

En la página oficial del recinto, afirman que, con esta metodología, se han “logrado resultados nunca antes soñados como la supervivencia a largo plazo de pacientes en recaída o con enfermedad refractaria”.

Rifas, platos únicos y donaciones

En conversación con CHV Noticias, Germán señala que Vianka, de solamente 3 años y medio, se ha realizado varias quimioterapias y que los medicamentos funcionan para que no tenga tantos dolores, pero esto es solamente algo temporal.

“Se está logrando retener el cáncer, pero éste tiene como característica que vuelve y no se puede erradicar de forma completa del organismo. Entonces, se pueden formar nuevos tumores y aparecen en los órganos, la médula ósea, cerebro o huesos”, añade.

El padre insiste en que “en Chile no está la cura” definitiva y que lo único que se busca con los tratamientos de acá es “prolongar la vida de Vianka, pero los medicamentos no logran eliminarlo de todo el cuerpo y, cuando el cáncer vuelve, se hace inmune a lo logrado anteriormente”.

Ahora, lo complejo es reunir esa enorme cantidad de dinero para una familia que se atiende por Fonasa y que no está viviendo su mejor situación económica, ya que Germán dejó de trabajar en la minera en la que estaba desde hace algún tiempo.

“Es imposible pagar una enfermedad como particular. Solamente para el diagnóstico, donde estuvo hospitalizada dos días, pagamos $8 millones y un solo examen nos costó $2,5 millones“, dice.

Para recaudar fondos, los cercanos a la pequeña organizan rifas, campañas por redes sociales, platos únicos y reciben todo tipo de donaciones, plata que pretende ser destinada a las atenciones que Vianka se haga en España.

“Esta es una situación catastrófica. Nos miramos todos los días y no sabemos qué hacer. Fríamente, depende de cuánta plata tienes para poder salvarle la vida a tu hija. A nosotros no nos alcanza ni para ir al servicio de salud privado. La impotencia de no tener plata para salvarle la vida a tu hija es increíble”, sostiene.

Poniendo un ejemplo sobre lo que está viviendo, Germán contó la incomodidad que sintió al entregar volantes afuera de un supermercado en San Felipe para intentar que el caso de la pequeña se masifique.

“Quería encontrar una persona que me apoye, pero me puse a llorar porque muchas personas pasaban y me decían: ‘No me interesa’ o te esquivaban como si vieran un ratón en el piso. Esto es una desesperación que no tiene palabras”, relata.

Sin embargo, los padres de la niña no tienen tiempo para descansar o lamentarse y deben continuar con los controles que Vianka se está haciendo en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, soñando con aterrizar en España y encontrar una solución definitiva.

¿Cómo ayudar a Vianka?