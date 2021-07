Carlos, vecino de la comuna de Vitacura, realizó la denuncia acusando al Club de Planeadores de Vitacura de desviar y apropiarse de las aguas del río Mapocho. Columnas de saco y de piedras forman un arroyo paralelo. La Dirección General de Aguas abrió una investigación contra los acusados por una infracción al Código de Aguas. La multa por la infracción podría llegar a los 100 millones de pesos. La investigación durará seis meses y el club tiene hasta el 30 de julio para entregar su versión. Sin embargo, esta no es la primera vez que la entidad es acusada de extraer agua de forma irregular. En 2010, el Club de Planeadores de Santiago fue denunciado por la municipalidad de Vitacura por extracción de aguas superficiales del Mapocho para regadío, no obstante, en ese entonces la DGA no contaba con las facultades de fiscalización y sanción que tienen hoy en día, por lo que la denuncia no llegó a puerto en la justicia tradicional.