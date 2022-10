Desde un agujero negro alimentándose hasta una estrella apagándose: El increíble time-lapse del Universo en una década

La nave espacial Neowise de la NASA ha sido protagonista indudable en la captura de las variaciones que ha sufrido el Universo en la última década. Un avance astronómico que, mediante la obtención de 18 mapas de todo el cielo -completando un viaje a la mitad del Sol-, permitió la creación de un impresionante time-lapse liberado por la agencia estadounidense.

Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer es el nombre completo de esta nave que originalmente correspondía a un proyecto de procesamiento de datos para recuperar detecciones y características de asteroides, y que era parte del observatorio WISE lanzado en 2009.

Sin embargo, luego que la misión finalizara en 2011 tras el agotamiento del refrigerante a bordo de la nave, entonces se determinó que continuara prestando un servicio desde el espacio. Gracias a sus detectores infrarrojos, la NASA decidió reutilizarla para rastrear asteroides u objetos cercanos al planeta.

Fue así como Neowise se ha encargado de capturar el cielo cada seis meses, revelando los cambios de posición o brillo de ciertos cuerpos que son todo un misterio para la ciencia, tales como los agujeros negros o las denominadas enanas marrones.

Tal como se mencionó, al conseguir todas las capturas de Neowise, desde la NASA se realizó un time-lapse que da cuenta de cómo cambia el Universo en los últimos 10 años, pese a que para el ojo humano dichas variaciones son prácticamente indetectables.

Combining 18 detailed images taken from Earth orbit, NASA's NEOWISE spacecraft has created a time-lapse map of the entire sky in infrared—revealing changes that span a decade: https://t.co/YigGajPFiO pic.twitter.com/Zco2jSQhXJ

— NASA (@NASA) October 18, 2022