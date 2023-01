Asteroide de hasta 8 metros pasará junto a la Tierra: Es una de las trayectorias más cercanas registradas

Este jueves 26 de enero, un asteroide se aproximará a la Tierra y pasará diez veces más cerca de su orbita que otros satélites, en una de las trayectorias más próximas jamás registradas, según el portal de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El cuerpo celeste llamado BU 2023 pasará a 3.600 kilómetros de nuestro planeta, especialmente cerca del extremo sur de Sudamérica, a eso de las 16:27 horas.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.

Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 25, 2023