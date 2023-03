¡Tremenda! Astrofotógrafa se convierte en la primera chilena en obtener importante reconocimiento de la NASA

La astrofotógrafa chilena Cari Letelier recibió un importante reconocimiento durante este lunes por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Con una impresionante fotografía que muestra una aurora boreal por sobre el monumento natural Arctic Henge en el norte de Islandia, la ingeniera fue destacada como la ‘Imagen Astronómica del Día’ en su página web.

“Tomada tras la puesta de sol a finales del mes pasado, mira directamente al sur, pero como la imagen compuesta cubre gran parte del cielo, la estrella polar Polaris es visible en la parte superior del encuadre. El cielo se iluminó espectacularmente con auroras brillantes y memorables que resplandecían con colores sorprendentes”, resaltó la agencia en su descripción.

Dedicado a presentar una captura del universo diferente cada día, este reconocimiento busca dar a conocer los trabajos de astrofotógrafos de todo el mundo, siendo esta la oportunidad de Letelier, quien se desempeña como directora de arte de Astrofotografía Chile y fue una de las finalistas del concurso internacional The 2022 Milky Way Photographer of the Year.

La trayectoria de Cari en la astrofotografía

Nacida en el extranjero pero criada en nuestro país, Cari Letelier “creció como una niña asombrada por las estrellas” para más tarde convertirse en Ingeniera Civil y Master en Logística de la Universidad Andrés Bello, dice su biografía.

Posteriormente, se especializó con un postgrado en el MIT en Supply Chain Managment. Pero fue hace 5 años cuando descubrió el rubro que cambiaría su vida por completo.

Cuenta en su página web que pasó un año aprendiendo intensivamente astronomía posicional y observacional, así como también sobre fotografía. Entonces, decidió dejar su trabajo como ingeniera para dedicarse las 24 horas del día a la astrofotografía y a la divulgación de la astronomía.

“Han sido largos 5 años de trabajo, estudio, alegrías, frustraciones, y mucho más para llegar a este tremendo reconocimiento!! Más me honra saber que soy la primera mujer chilena en conseguir este reconocimiento (instancia para invitar más chicas a atreverse!!)”, escribió en sus redes sociales al enterarse del reconocimiento.

Revisa la fotografía destacada a continuación: