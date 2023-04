¿De qué trata? Astrónomos de la U. de Chile y UFRO publican importante hallazgo sobre la enigmática energía oscura

Astrónomos de la Universidad de Chile y de La Frontera dieron a conocer el resultado de una investigación con la que lograron descartar dos clases de modelos de energía oscura.

El artículo en cuestión fue publicado en la última edición de la revista científica Journal of Modern Physics D bajo el título “Correlation of structure growth index with current cosmis acceleration: constraints on dark energy models” (“Correlación del índice de crecimiento de estructura con la aceleración cósmica actual, límites para modelo de energía oscura).

En él, los investigadores dieron con el hallazgo a partir de los resultados de observaciones astronómicas y de software computacional, lo que marca un paso más en el análisis y comprensión del universo.

Los científicos crearon una propuesta que les permitió examinar los comportamientos posibles de la energía oscura desde origen del universo, hace 13 mil 800 millones de años, empleando resultados de observaciones astronómicas y software computacional.

“Desde hace casi 100 años sabemos que el universo no es estático, sino que se expande. Ahora sabemos que la expansión del universo es acelerada y que, a su vez, esta se debe a la energía oscura que es el fluido dominante hoy en día“, explicó Grigoris Panotopoulos, físico de la UFRO.





¿Qué significa el hallazgo?

De acuerdo con Panotopoulos, uno de los autores de la publicación, la energía oscura dinámica está clasificada en cuatro tipos: primero, la quinta esencia; segundo, la fantasma; también de dos tipos mixtos, es decir, fantasma quinta esencia número 1 y fantasma quinta esencia número 2.

Entonces ¿qué descubrió el equipo compuesto por 3 investigadores? Que solo dos de los cuatro tipos de energía oscura dinámica mencionados anteriormente siguen en pie, según contó el físico a CHV Noticias.

“Estudiamos modelos dinámicos de energía oscura dentro de la teoría de Einstein mediante perturbaciones de la materia y el índice de crecimiento γ. Dentro de la Relatividad General cuatridimensional, suponemos que la energía oscura no se agrupa“, dice la introducción del paper que fue publicado en la edición de marzo, dando luces de sus conclusiones.

Para llevar a cabo la investigación, los astrónomos trabajaron con las ecuaciones cosmológicas estándares, las solucionaron numéricamente, graficaron las cantidades más importantes y observaron que el comportamiento obtenido correspondieron a la energía oscura tipo fantasma y a la energía tipo fantasma quinta esencia número 1.

¿Qué sigue ahora?

Según Grigoris, durante el trabajo el equipo observó algo extraño que, de momento, no saben si fue por casualidad o si es que hay algo más profundo en el hallazgo.

“En el próximo trabajo queremos estudiar esto, tratando de responder esta pregunta”, dijo el físico, quien es doctorado en cosmología teórica y, entre otras temáticas, dedica su tiempo a la investigación de la materia oscura supersimétrica, energía oscura interactiva y modelos de física de partículas más allá del Modelo Estándar.

Revisa la invesigación a continuación: