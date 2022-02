El gato andino es uno de los felinos menos conocidos del planeta, y es considerado como la especie más amenazada del continente Americano. Cristián Sepúlveda, conservacionista y especialista en felinos, explica que el también conocido como gato lince, habita en las altas cumbres de Los Andes, tanto en el altiplano de Chile como en la zona central, lugar donde fue descubierto hace pocos años. Asimismo, su especie solo habita en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. En las zonas, no hay más de 1.400 animales de este tipo, no obstante, las pocas crías de la especie y la falta de alimento, lo tienen en peligro de extinción. En ese contexto, un proyecto liderado por Seeking the Andean Cat, registra las únicas imágenes de los gatos, las cuales son tomadas con las “cámaras trampas”. Lo anterior tiene como objetivo la realización de un documental del gato andino, y la generación de un monitoreo a largo plazo para estudiar su comportamiento. Sin embargo, en el Valle del Choapa, las cámaras de alta gama fueron sustraídas en su totalidad, perdiendo los productos tecnológicos y las imágenes obtenidas.