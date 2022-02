Hace casi nueve años que salió el Grand Theft Auto V, logrando revolucionar el mundo de los videojuegos con una historia presentada en una atractiva estética cinematográfica y una infinidad de posibilidades en el mundo abierto de la ciudad de Los Santos y sus alrededores.

Pese al enorme éxito de esta entrega, que significó una de las inversiones más grandes de la historia de los videojuegos, los fanáticos de la saga no tardaron en exigirle una nueva versión a Rockstar Games. Desde hace aproximadamente cinco años que han aparecido rumores que la producción de esta ya estaría en curso. Sin embargo, los gamers no supieron nada más por mucho tiempo.

Este viernes, Rockstar comunicó a través de sus canales oficiales que “nos alegra confirmar que el desarrollo activo de la nueva entrega de la serie está muy avanzado“.

Asimismo, señalaron que “con cada nuevo proyecto en el que nos embarcamos nuestra meta es la de mejorar significativamente lo que hemos hecho antes . Estamos deseando compartirlo con ustedes tan pronto como estemos listos, así que estén atentos para más detalles oficiales”.

Efectivamente, los detalles oficiales que se conocen hasta el momento no son muchos. No se sabe cuál será la fecha estimada de lanzamiento, ni tampoco mayores antecedentes en relación a la historia. Sin embargo, al menos ya está la confirmación de la productora sobre la secuela este gran juego de acción.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022