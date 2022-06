El increíble (y clave) descubrimiento de astrónomos chilenos sobre Saturno

Un importante descubrimiento hicieron dos astrónomos chilenos, quienes determinaron el origen de 21 satélites del planeta Saturno.

Se trata de César Fuentes, académico del Departamento de Astronomía FCFM de la U. de Chile y Ph.D en Astrofísica de la Universidad de Harvard; y José Peña, Doctor en Ciencias mención Astronomía de la U. de Chile.

Hasta ahora se pensaba que estos objetos tenían el mismo origen que los asteroides que se encuentran más allá de Neptuno, pero los científicos nacionales descubrieron que la realidad era muy distinta.

“Estos satélites, tienen una característica clave: Son irregulares”, explica Fuentes, acotando que son objetos que fueron capturados por un planeta y que siguen órbitas lejanas y excéntricas.

“Las características de las órbitas de los satélites estudiados, los llamados irregulares, indican que son cuerpos que fueron capturados por planetas desde otras partes del sistema solar y no de las regiones cercanas a Neptuno como se pensaba hasta ahora”, indica José Peña.

De esa forma, la investigación llegó a la conclusión de que el origen de los 21 satélites analizados es muy distinto al de los asteroides más allá de Neptuno, por lo que, el trabajo podría incidir en la concepción del origen del sistema solar.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista The Astronomical Journal en el artículo Colors of Irregular Satellites of Saturn with DECam (Colors of Irregular Satellites of Saturn with DECam).