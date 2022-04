Elon Musk: “Voy a comprar Coca Cola para volver a ponerle cocaína”

Elon Musk, la persona más rica del mundo, compró durante los últimos días la plataforma Twitter por una suma de 44 mil millones de dólares.

El empresario, según ha comunicado, destacó su compromiso con la libertad de expresión en la red social, calificandola como “fundamental” para que una democracia funcione. “Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad“, añadía al respecto.

Lo anterior, le generó varias críticas al multimillonario director general de Tesla, lo que a su vez, significó la respuesta del involucrado con un polémico tuit. “La próxima vez voy a comprar Coca Cola para volver a ponerle cocaína“, señaló.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022