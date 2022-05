Elon Musk tildó de “error” veto a Trump en Twitter y anunció que lo revertirá: “No fue correcto”

Este martes, el empresario Elon Musk dijo que piensa levantar el veto impuesto a Donald Trump a inicios de 2021 en Twitter, red social que adquirió a fines de abril pasado.

Fue en medio de la conferencia de Future of the Car de FT Live que el magante se refirió al tema al señalar que “las prohibiciones permanentes deberían ser extremadamente raras y realmente reservadas para cuentas que son bots, estafas, cuentas de spam”.

“Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump”, aseguró Musk. Además, el CEO de Tesla agregó que “creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz” y que por eso “revertiría la prohibición permanente”.

Sin embargo, esto lo hará una vez que se concrete la compra por 44 mil millones de dólares que se anunció a fines del mes pasado. “Todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como algo que definitivamente sucederá, porque ¿y si no soy dueño de Twitter?”, explicó.

Cabe recordar que fue luego del asalto al Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021, cuando la red social decidió cerrar de forma permanente la cuenta del ex presidente “debido al riesgo de más incitación a la violencia”, explicaron en un comunicado.

Tras eso, Trump creó Truth Social (Verdad Social), donde todos los usuarios tienen la opción de publicar sus “verdades” sin “discriminación política”.