“Acataré los resultados de este sondeo”: Elon Musk realiza encuesta sobre si debe seguir dirigiendo Twitter

(EFE) – El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, lanzó este domingo un sondeo desde su propia cuenta, que prometió será vinculante, para preguntar a los usuarios si debe seguir dirigiendo la red social.

La pregunta es clara: “¿Debo seguir a la cabeza de Twitter. Acataré los resultados de este sondeo“, dice la nota posteada por el multimillonario, que a continuación advierte en otro post: “Como dice el proverbio, cuidado con lo que deseas, que puedes acabar consiguiéndolo”.

Solo una hora después del sondeo (que estará abierto durante 12 horas), habían votado 5 millones de usuarios, con una mayoría del 58 % en favor de que Musk deje la dirección.

También tuiteó otro mensaje en el que anunció que “habrá una votación para cambios mayores de política (en la red)”, y añade “Disculpas, no volverá a suceder”, sin aclarar a qué se refiere.

El desembarco de Musk en Twitter ha ido seguido de numerosas polémicas, y las más graves han sido las referentes a la política de contenidos y a la posibilidad de que la propia red admita críticas contra su propietario.

En este sentido, el pasado jueves Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas o blogueros que se habían mostrado críticos con Musk, pero la decisión desató una enorme polvareda -con advertencias a Musk incluso desde el Gobierno estadounidense o de la Unión Europea-, hasta el punto de que Musk lanzó otro sondeo sobre si deberían ser readmitidos, cosa que hizo en las últimas horas.

El último sondeo sobre su papel en la dirección de Twitter parece indicar que estaría dispuesto a nombrar a otra persona al frente de la red, una idea que en la última semana ha sido expresada, por ejemplo, por directivos de Tesla, el gran proyecto empresarial de Musk que le proporciona la mayor parte de su fortuna.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022