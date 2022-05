Elon Musk paraliza la compra de Twitter: Asegura seguir comprometido con su adquisición

(EFE) – Elon Musk ha vuelto a poner este viernes en vilo a los inversores de Twitter (-8,23 %) después de asegurar primero que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, que anunció por cerca de 44 mil millones de dólares, y solo dos horas después rectificar y escribir que seguía comprometido con su adquisición.

“El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5 % de los usuarios”, escribió Musk a las 5.44 hora de Nueva York (9.44 GMT) en un mensaje, publicado por supuesto en su cuenta de Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022