EN VIVO | Sigue el lanzamiento de la misión Artemis I de la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense, más conocida como NASA, prepara para la madrugada de este miércoles 16 de noviembre el lanzamiento de la misión Artemis I, con la que busca orbitar la Luna en una histórica jornada.

Se trata del tercer intento de la agencia espacial norteamericana por poner a la nave en órbita lunar, luego de una serie de incovenientes técnicos e incluso, soportando el huracán Nicole de categoría I.

Lee también: Explotó en 1986: NASA confirma hallazgo de fragmentos del transbordador Challenger

En ese sentido, desde la NASA indicaron que el cohete sufrió solo daños menores, por lo que se encuentra completamente operativo para llevar a cabo su misión.

La nave no tripulada Artemis I, busca ir más allá de la Luna y retornar a la Tierra. Su viaje será de 2,1 millones de kilómetros hacia la órbita retrógrada de nuestro satélite natural y se estima su retorno en unos 25 días y medio, es decir, para el 11 de diciembre en las costas de San Diego, en el Océano Pacífico.

Lee también: Causó sorpresa en científicos: El extraño objeto que el helicóptero de la NASA descubrió en Marte

Si bien es la primera vez que una nave espacial de origen terrestre emprende un vuelo de esta embergadura, Artemis I es el cohete más potente que existe en nuestro planeta.

La misión Artemis I, pondrá nuevamente en marcha el programa espacial de la NASA, con el que apuntan a volver a situar a la especie humana en la Luna, lo que está planificado para el año 2025, de acuerdo a la propia agencia norteamericana. Además, se espera que sea el puntapié inicial para lo que serán las exploraciones con humanos en Marte.

#Artemis I is launching to the Moon!

Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast

Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion

Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63

— NASA (@NASA) November 14, 2022