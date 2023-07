“Es difícil poner valor científico”: Astronómo chileno habló tras polémicas declaraciones sobre ovnis en EE.UU.

Este miércoles, un ex oficial de inteligencia del Pentágono afirmó que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos no humanos de sus ocupantes.

Se trata de David Grusch, un retirado mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que generó impacto mundial al declarar ante un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes, encargado de investigar los llamados “fenómenos anómalos no identificados”.

En ese sentido, consultado por si creía que el gobierno tiene naves y restos biológicos no humanos guardados, el oficial que sirvió durante 14 años, respondió que “absolutamente”, y aseguró que conoce “las ubicaciones exactas” donde se encuentra esta tecnología.

Por tal motivo y, para profundizar sobre el controvertido tema y los avances de la astronomía en la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra, CHV Noticias conversó con Juan Carlos Beamin, astrónomo y divulgador científico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Es difícil poner valor científico”

“Es difícil ponerle valor científico porque declara sobre algo que no ha visto, que no ha tocado. Son declaraciones de terceros finalmente y que no podemos confirmar. Es como una fuente anónima que tenemos que confiar porque él nos lo dice. De científico, de verdad, muy poca sustancia podemos sacar”, comenzó diciendo sobre David Grusch.

Sobre la búsqueda de vida en otros planetas, Beaming aseguró que el campo busca “de muchas formas”. “No solamente estamos buscando un tipo de vida particular, sino que en realidad buscamos desde presencia de agua en otros planetas, hasta presencia de organismos en el espacio. También se buscan señales en ondas de radio, si es que se están emitiendo”, expresó.

“Sería díficil de esconder o tapar”

Asimismo, expresó que los científicos están súper interesados en “descubrir vida en otro lugar”, asegurando también que, en caso de que el hallazgo hipotéticamente ocurriera, sería “algo muy difícil de tapar o esconder”.

“Es un salto muy grande encontrar una bacteria a encontrar una persona (extraterrestre), porque las distancias que hay en juego. Para poner un ejemplo: Alfa Centauri, la estrella más cercana a la tierra, está a 4 años luz de distancia. Eso quiere decir que si viajáramos a la velocidad de la luz, que está muy lejos de la tecnología actual, nos demoraríamos 4 años“, concluyó el científico.

