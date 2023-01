¿Estamos cerca de la sexta extinción masiva? Expertos advierten que “tenemos que reaccionar rápido”

¿Podría el ser humano sumarse a la lista de especies en extinción? No parece una teoría descabellada, sobre todo cuando diferentes especies ya no existen por causa del calentamiento global y destrucción de ecosistemas. Expertos hablan, incluso, de una sexta extinción masiva. Sin embargo, también existe una mirada más positiva que señala que el ser humano ha sobrevivido y evolucionado gracias a la capacidad de contar con la ayuda de otros. “La buena noticia es que estamos en el comienzo, no estamos tan lejos en el proceso. Pero la mala noticia es que tenemos que reaccionar rápido porque el proceso es bastante rápido”, indicó Bruno David, presidente del Museo de Historia Natural de Francia.