Comenzó la Feria de Electrónica de consumo 2022 (CES, por sus siglas en inglés), el evento que año a año presenta grandes avances para quienes quieran adquirir productos tecnológicos. Entre ellos, está la industria automotriz, donde se presentó un auto que cambia de color al gusto del usuario.

La alemana BMW mostró los avances del modelo iX Flow con E Ink, que cuenta con una superficie exterior con tinta electrónica que varía en tonos según lo determine el conductor.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022